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Подозреваемых по делу Шеремета оставили под стражей

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Апелляционный суд Киева оставил под стражей музыканта и добровольца 41-летнего Андрея Антоненко и детского кардиохирурга и волонтера 40-летнюю Юлию Кузьменко.

Их вместе с военной медсестрой 26-летней Яной Дугарь и супругами добровольцами, ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.

Адвокаты обоих подозреваемых просили изменить содержание под стражей домашним арестом или отпустить на поруки. Однако коллегия судей поддержала сторону прокуратуры.

В суде первой инстанции и в апелляции не было предоставлено ни одного документа, который подкреплял бы написанное в подозрении Андрею Антоненко, говорит его адвокат Станислав Кулик, 36 лет.

- В апелляции я прошелся по всем документам, содержащимся в обосновании позиции обвинения. Есть восемь или девять выводов экспертиз. Даже в той, где вроде бы узнали Андрея, нет никаких прямых доказательств, которые указывали бы на него, - говорит Кулик.

Суд при рассмотрении меры пресечения не принял во внимание ни одного документа, предоставленного стороной защиты.

- При избрании меры пресечения суд должен учесть семейное положение, прочность социальных связей, характеристики и прочее. Мы отмечали, что малолетний сын Андрея имеет серьезное заболевание и требует периодического лечения. Предоставили десяток характеристик от разных организаций. Было немало людей, готовых за него поручиться. Но суд ничего не принял во внимание. Также были допущены вопиющие процессуальные нарушения. Грубейшее - прокуроры отказались заявлять любые ходатайства в специально отведенное для того время. А когда мы изложили свои доводы, просто среди процесса вытащили из рукава, так сказать, козырь - результаты экспертизы макета мины. Суд не имел права не только привлекать, но даже принимать этот документ. Но они закрыли глаза. Думаю, решение именно на этой экспертизе и основывалось. Иначе оно совершенно безосновательное.

Речь идет об экспертизе изъятого у Антоненко макета мины МОН-50, который, по его словам, использовали в качестве реквизита для фото.

- В деле нет ни одного весомого доказательства, говорит волонтер Назар Приходько, 34 года. - В материалах дела указано, что для подрыва авто Шеремета использовали такое же вещество, которое было в мине Антоненко. Но экспертиза указала, что был пустой корпус. Муляж, де-факто. Во всех подобных минах одинаковое вещество. Это достаточное доказательство?

Прокуратура должна показать убедительные доказательства или же отпустить подозреваемых, считает режиссер и бывший политзаключенный 43-летний Олег Сенцов.

"Или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, или отпускайте обвиняемых. Ибо картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной. А теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, по такому резонансному делу уже не получится", - написал Сенцов в "Фейсбуке".

Апелляционную жалобу Яны Дугарь, которая находится под домашним арестом в Днепропетровской области, должны были рассмотреть 18 декабря. Но в суд не передали необходимых документов. Поэтому заседание перенесли на 8 января 2020 года.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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