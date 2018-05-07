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вторник, 08 мая 2018 07:30

"Подбежали сзади. Пырнули ножом в спину"

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В Харькове задержали пятерых подозреваемых в нападении на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта 25-летнего Дмитрия Вербича. Его пырнули ножом в спину, избили молотком на столичном Подоле 2 мая.

Организатором нападения является гражданин России. 4 мая он убежал в Польшу, по данным Службы безопасности.

Среди задержанных — киевлянка 24-летняя Екатерина Лапинская. Называет себя участницей так называемого антифашистского движения. Рассказала, что на улице она с товарищами увидела мужчину в футболке с украинской символикой. Решили его побить.

Нападение произошло, когда Вербич шел на встречу с друзьями.

— Ко мне подбежали сзади. Пырнули ножом в спину. Когда развернулся, в лицо брызнули из газового баллончика. Ничего не видел, — рассказывает Дмитрий. — Пробовал убегать, но меня догнали. Пытались добить молотками, я начал отбиваться. Они убежали. Я позвонил друзьям, которые оказали мне первую помощь и отвезли в больницу.

Напавших могут посадить в тюрьму на семь лет.

В Азербайджане стражи порядка задержали 28-летнего Магомеда-Амина Саитова. Его подозревают в избиении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, 36 лет. Столкновение между мужчинами произошло возле Бессарабского рынка в столице. Через 2 ч Саитов вылетел в Баку. Трех его товарищей, которые участвовали в конфликте, взяли под домашний арест на 60 суток.

У Найема диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Его прооперировали. Магомед-Амин Саитов — один из основателей украинской компании "Бум-бокс Промоушнс", которая представляет интересы боксеров.

Автор: Анна БОВА
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Дата
08
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