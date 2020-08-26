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четверг, 27 августа 2020 06:46

"Отправляли за границу без трудового договора и зарплаты"

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В Виннице задержали пятерых работников фирмы "Международное агентство труда", которые обманули более 60 человек. Были посредниками по трудоустройству в Израиле, Швеции, Чехии, Польше, Германии.

Обещали работу на брендовых предприятиях с высокой зарплатой и хорошими условиями проживания. За услуги брали от 1 до 3 тыс. евро (32-96 тыс. грн. — ГПУ). Говорили, за месяц труда смогут вернуть потраченные средства. Но обещанной работы люди не получали.

— Организовал бизнес 34-летний винничанин, ранее судимый за мошенничество. В компаньоны взял четверых родственников. Зарегистрировали две юридические фирмы. Одна из них даже получила государственную лицензию, — говорит 33-летний Сергей Гупяк из областной прокуратуры. — Имели офис в городе, сайт, раздавали визитки. Не возникало сомнений, что компания надежна. Также психологически влияли на клиентов. Первым делом подсаживали своего человека, который рассказывал "сказки". Мол, в третий раз еду на заработки через эту фирму и все прекрасно. На самом деле людей отправляли за границу без оформленного трудового договора, обещанных условий, зарплаты. На требование вернуть средства посредники отвечали, что надо подождать. Якобы оформление документов или переговоры с работодателем затянулись. Или прикрывались тем, что люди, не разобравшись, подписывали только консультационный договор и фирма больше не имела перед ними никаких обязательств.

Несколько клиентов написали заявления в полицию. Началась проверка. Следователи предполагают, что работники агентства имели сообщников за рубежом.

Государственная лицензия ни о чем не говорит в этом случае. Людям нужно внимательно читать договор и проконсультироваться с юристом, говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет.

— В договоре должно быть четко прописано — фирма предоставляет консультации и помогает со сбором документов или трудоустраивает. Если последнее, то требовать гарантий. Проговорить, какими они будут — в случае нарушения условий вам вернут деньги или предложат другой вариант работы, — рассказывает адвокат. — А если человеку не открывают рабочую визу, а отправляют первое время работать по туристической — это в 90 процентах мошенничество.

Автор: Анна БОВА
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