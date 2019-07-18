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пятница, 19 июля 2019 07:40

От убийцы 11-летней девочки отказалась семья

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Защитить детей от сексуального надругательства и усилить ответственность для обидчиков требовали правозащитники, общественные активисты и депутаты после серии нападений на несовершеннолетних. Рассказываем о наиболее громких:

13 июня в поселке Ивановка Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Ее тело нашли через неделю в выгребной яме уличного туалета. В убийстве признался местный Николай Тарасов, 22 года. Рассказал, что хотел изнасиловать девочку. Даша сопротивлялась, и у него ничего не получилось. Поэтому придушил ее и перерезал сонную артерию. После совершенного от Тарасова отказалась семья. Его могут посадить пожизненно.

5 июля на околицах села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик.

Убийцей оказался 24-летний знакомый девочки. Сейчас под арестом. Следственным объяснил: когда остался с Инной один, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил.

В сентябре прошлого года Добропольский районный суд Донецкой области приговорил к пожизненному заключению 34-летнего жителя города Горняк Донецкой области.

19 июня 2017-го заманил в свой дом 6-летнюю Алину Васютину. Там ребенка изнасиловал и убил. Тело выбросил в подвал.

Восьмой месяц ищут убийцу 15-летней Алисы Онищук из поселка Бабаи Харьковской области. Утром 2 ноября прошлого года исчезла по дороге в Харьков.

На следующий день в полдень полицейские нашли ее тело в лесопосадке вблизи пешеходного моста. Девушку изнасиловали, задушили и ограбили, по выводам экспертов.

28 000 подписей на сайте Верховной Рады собрала петиция в поддержку альтернативного законопроекта по противодействию сексуальному насилию над детьми №6607. Его два года назад разработал коллектив авторов, состоящий из адвокатов, представителей полиции и прокуратуры, врачей, народных депутатов и криминологов. Документ предлагает применять химическую кастрацию принудительно только к преступникам, больных педофилией. В случае отсутствия болезни - добровольно. Реестр обидчиков хотят сделать закрытым. Чтобы допуск к нему имели только правоохранительные органы и администрации детских учреждений для проверки работников. Но этот законопроект депутаты приняли только за основу. То есть работать с ним будет следующий созыв.

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19
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