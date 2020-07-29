Олегу Черевко проломили голову возле магазина

27 июля в реанимации запорожской больнице умер боец полка "Азов" 29-летний Олег Черевко. Он был старшим солдатом зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. У него был перелом основания черепа, был в коме третьей степени. Травму получил вечером 21 июля возле магазина на ул. Космической, когда вступился за незнакомых женщин.

— Олег приехал в отпуск. В тот вечер ждал у магазина жену. Рядом агрессивный мужчина приставал к женщинам. Олег сделал замечание и получил удары в голову, после чего потерял сознание, — рассказывает 28-летний Максим Зайченко, председатель Запорожской областной организации "Национальный корпус". — Состояние было стабильно тяжелое. К сожалению, вывести его из комы так и не удалось.

В "Азов" Олег Черевко пришел в начале 2018 года. До тех пор служил в разных подразделениях Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. В 2015-м защищал Широкино, в 2017-м - воевал в Авдеевке, провел другие ротации на "нуле". В 2016 году служил в зенитно-ракетном подразделении НГУ, где научился обращаться с этим вооружением.

Подозреваемый — ранее судимый 29-летний житель Запорожья. Его взяли под стражу, а впоследствии отпустили под 40 тыс. грн залога.

— Судебное заседание по избранию меры пресечения проводили без уведомления представителей потерпевшей стороны. Следователи не успели привлечь к рассмотрению видео с избиением, а решение об аресте приняли с возможностью внесения залога, — добавляет Зайченко.

29 июля Запорожский апелляционный суд вернул подозреваемого в СИЗО. Будет там до 18 сентября.

В этот же день с Олегом Черевко попрощались на площади Героев и похоронили в Запорожье.