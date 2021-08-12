"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"

- Такой красивый у меня был! Глазки голубые, как море. Думалось, может что-то в голову взбрело и придет со временем. Или где-то вывезли. Искали Юрочку везде. Все годы надеялись, - рассказывает 61-летняя Стефания ОЛЬЧАК из села Суховцы Тернопольского района о сыне 16-летнем Юрии СЕМЕНЮКЕ.

Он исчез 17 лет тому назад, когда пошел гулять с друзьями. Все время искали родные и полиция, но зацепок не было. 25 июля этого года к брату пропавшего 37-летнему Владимиру, пришел кум.

- Юрий закопан на свалке в селе Гнилички, - рассказал.

Полиция с волонтерами начали раскапывать полигон и искать останки Юрия. Все кости удалось собрать 4 августа.

Юрий оканчивал девятый класс. В день исчезновения с двумя 18-летними друзьями хотел украсть цветной металл с заброшенной фермы в Гниличках. Залез в электрощитовую, и его ударил ток. Скончался на месте.

Друзья испугались и один позвал старшего брата. Одежду Юрия сожгли, а тело закопали на свалке. Впоследствии все трое выехали за границу.

- Не сказать, что ребята из бедных семей. Но в то время у всех было безденежье. Хотели подзаработать на металле, а такое произошло, - говорит голова села Суховцы Олег Трач, 45 лет. - Тогда все говорили о Юрии. Потом как-то утихло. Но родные не прекращали искать, фотографии расклеивали. Мать по гадалкам ходила. Надеялась, что сын жив.

Один из ребят был на заработках в России. Его брат, который помогал прятать тело, - в Нидерландах. Третьего тоже в селе нет. Вот один из братьев около года назад вернулся из России. Не выдержал бремени. И за рюмкой сказал товарищу, куму Володи, что с ума сойдет: "Юрий снится". Кум пару месяцев новость в себе носил. Пока не рассказал.

Останки искали долго. Дважды находили кости животных. На человеческие наткнулась жена брата пропавшего Оксана.

- Никто из свидетелей не мог указать точное место. Поиски были хаотичными. Звонили тем, кто за границей. По видеосвязи показывали, где прятали тело, - продолжает Олег Иванович. - Связь на свалке плохая. Оксана поднялась на холм, чтобы было лучше слышно. Когда спускалась - зацепилась за кость. Вытащила большую. Эксперты сказали, что человеческая. Начали обследовать место. Нашли остатки черепа, челюсти. Все точно скажут после экспертизы. Все в селе обсуждают это, осуждают парней. Мать извелась вся. Страшно, что эта семья пережила. После исчезновения Юрия умер средний сын Стефании, который болел диабетом. После него - отец ребят.

Найденные останки отправили на ДНК-экспертизу. Установить причину смерти не удастся, заявили эксперты. Родные в несчастный случай не верят.

- Зачем тогда одежду жгли и тело прятали? Если убил ток - оставили бы на месте. Как они вообще знали, что он мертв? Они же не доктора. Может, сыночка живым похоронили, - говорит Стефания Евгеньевна.

- Страшная история. Если все произошло, как рассказали мужчины, это был несчастный случай. Им ничего не грозило, - говорит 48-летний Сергей Крета из областной полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство. Друзья Юрия проходят как свидетели. Если экспертиза подтвердит, что останки принадлежат пропавшему - их могут привлечь к ответственности. Статью определит прокуратура.