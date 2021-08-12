"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 513
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 792
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2997
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2367
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2718
Фото
Все фото
2
5
3
3
4
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 405
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2358
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1692
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 99
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 07:45

"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"

  Комментировать
 

- Такой красивый у меня был! Глазки голубые, как море. Думалось, может что-то в голову взбрело и придет со временем. Или где-то вывезли. Искали Юрочку везде. Все годы надеялись, - рассказывает 61-летняя Стефания ОЛЬЧАК из села Суховцы Тернопольского района о сыне 16-летнем Юрии СЕМЕНЮКЕ.

Он исчез 17 лет тому назад, когда пошел гулять с друзьями. Все время искали родные и полиция, но зацепок не было. 25 июля этого года к брату пропавшего 37-летнему Владимиру, пришел кум.

- Юрий закопан на свалке в селе Гнилички, - рассказал.

Полиция с волонтерами начали раскапывать полигон и искать останки Юрия. Все кости удалось собрать 4 августа.

Юрий оканчивал девятый класс. В день исчезновения с двумя 18-летними друзьями хотел украсть цветной металл с заброшенной фермы в Гниличках. Залез в электрощитовую, и его ударил ток. Скончался на месте.

Друзья испугались и один позвал старшего брата. Одежду Юрия сожгли, а тело закопали на свалке. Впоследствии все трое выехали за границу.

- Не сказать, что ребята из бедных семей. Но в то время у всех было безденежье. Хотели подзаработать на металле, а такое произошло, - говорит голова села Суховцы Олег Трач, 45 лет. - Тогда все говорили о Юрии. Потом как-то утихло. Но родные не прекращали искать, фотографии расклеивали. Мать по гадалкам ходила. Надеялась, что сын жив.

Один из ребят был на заработках в России. Его брат, который помогал прятать тело, - в Нидерландах. Третьего тоже в селе нет. Вот один из братьев около года назад вернулся из России. Не выдержал бремени. И за рюмкой сказал товарищу, куму Володи, что с ума сойдет: "Юрий снится". Кум пару месяцев новость в себе носил. Пока не рассказал.

Останки искали долго. Дважды находили кости животных. На человеческие наткнулась жена брата пропавшего Оксана.

- Никто из свидетелей не мог указать точное место. Поиски были хаотичными. Звонили тем, кто за границей. По видеосвязи показывали, где прятали тело, - продолжает Олег Иванович. - Связь на свалке плохая. Оксана поднялась на холм, чтобы было лучше слышно. Когда спускалась - зацепилась за кость. Вытащила большую. Эксперты сказали, что человеческая. Начали обследовать место. Нашли остатки черепа, челюсти. Все точно скажут после экспертизы. Все в селе обсуждают это, осуждают парней. Мать извелась вся. Страшно, что эта семья пережила. После исчезновения Юрия умер средний сын Стефании, который болел диабетом. После него - отец ребят.

Найденные останки отправили на ДНК-экспертизу. Установить причину смерти не удастся, заявили эксперты. Родные в несчастный случай не верят.

- Зачем тогда одежду жгли и тело прятали? Если убил ток - оставили бы на месте. Как они вообще знали, что он мертв? Они же не доктора. Может, сыночка живым похоронили, - говорит Стефания Евгеньевна.

- Страшная история. Если все произошло, как рассказали мужчины, это был несчастный случай. Им ничего не грозило, - говорит 48-летний Сергей Крета из областной полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство. Друзья Юрия проходят как свидетели. Если экспертиза подтвердит, что останки принадлежат пропавшему - их могут привлечь к ответственности. Статью определит прокуратура.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6363
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4851
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 4680
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 4455
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 3762
Скандалы
Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине
Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине Просмотров: 18
За две недели до смерти написала заявление на мужа
За две недели до смерти написала заявление на мужа Просмотров: 63
6-летнюю Мирославу Третьяк забили кирпичом
6-летнюю Мирославу Третьяк забили кирпичом Просмотров: 936
За издевательства над кошкой посадили на полгода
За издевательства над кошкой посадили на полгода Просмотров: 72
Самолет упал на жилой дом
Самолет упал на жилой дом Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 176
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть