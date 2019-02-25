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вторник, 26 февраля 2019 07:35

Огонь уничтожил два магазина

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Около шести вечера 24 февраля в торговых павильонах на ул. Зиньковской в ​​Полтаве возник пожар. Огонь охватил магазин косметики "Ева", обувной "Лидер обуви" и крытый рынок "Киевский", расположенные под одной крышей.

Пламя уничтожило 270 кв. м помещений. Его тушили 39 пожарных, привлекли 11 единиц техники.

Утром 25 февраля прилавки рынка "Киевский" пустые. Здание ограждено сигнальной лентой, никого не пускают. Внутри воняет гарью, прилавки и пол усеяны битым стеклом. Товары залиты водой. Часть крыши прогнулась. В "Еве" и "Лидере обуви" выгорело все, кроме некоторых участков перекрытия.

- Продавцы из других магазинов и рынка сегодня в шесть приехали и забрали свои товары, веса и принадлежностей. Говорят, возможен обвал крыши над самим рынком, - рассказывает высокий худой охранник, имя не называет.

Заместитель начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям области Александр Лысенко, 41 год, стоит у входа в помещение. Общается с людьми.

- Расследование установит причину возгорания. Предварительно, загорелось в "Лидере обуви". Эту версию проверяем, - говорит Лысенко.

Рядом со сгоревшими магазинами расположена автостанция №3.

- Работаем по графику. Маршруты не отменяли, перебоев нет. Все запланированные рейсы выполняем. В помещении следы пожара и разрушения отсутствуют, - говорит начальник автостанции 34-летняя Ирина Дегтяренко.

Причины и сумму ущерба от пожара устанавливают эксперты.

Светлана БОНДАРЕВА, Елена ЛИСНАЯ

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Сейчас вы читаете новость «Огонь уничтожил два магазина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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