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пятница, 13 декабря 2019 07:10

Одессит Владислав Маслов исчез в Индийском океане

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- Мы верим, что Владислав жив. Может, в бессознательном состоянии или ничего не помнит и нуждается в помощи, - одессит 47-летний Сергей Маслов говорит о сыне Владиславе, 24 года.

Он - моряк. По контракту работал вторым помощником капитана на судне "Таласса Патрис". 18 ноября в Сингапуре поднялся на борт корабля. Во время рейса пропал вблизи Шри-Ланки в Индийском океане. Члены экипажа последний раз видели Владислава 22 ноября. Его жене сообщили на следующий день.

- Корабль настолько велик, что обыскать его быстро физически невозможно - более 400 метров длиной. Искали по логике - куда мог уйти. Влада не нашли. Судно продолжило рейс без него, - рассказывает Сергей. - Владелец корабля вообще был не заинтересован в официальных поисках. Вероятно, боялся, что судно арестуют. Верю, что сына найдем. В месте, где исчез, вода теплая. Там много моряков и проходит много других судов. Его мог кто-то подобрать. Что произошло на корабле, и при каких обстоятельствах исчез Влад - представить не могу. Сын ни с кем не конфликтовал. Добряк.

Искать Владислава родные начали самостоятельно. Впоследствии присоединились представители Министерства иностранных дел. 3 декабря корабль зашел в порт Пирей в греческих Афинах. Поисками пропавшего моряка занялась местная полиция.

- Сначала нас не пускали на борт. Только в Греции экипаж допросили, судно обследовали кинологи, криминалисты. В расследовании участвует местная полиция, инспектор Сингапурского флага, - говорит Сергей Маслов. - Ждем результатов. До сих пор новостей о Владе нет.

Владислав ходит в море шесть лет. Судно "Таласса Патрис" принадлежит греческой компании и транспортирует контейнеры. Маслов сотрудничал с этой компанией в седьмой раз. Контракт подписал на четыре месяца. Нареканий к экипажу и условиям труда не имел, по словам родных. С отцом говорил незадолго до исчезновения. Было хорошее настроение, говорит. Дома Владислава ждут беременная жена Елена, родители и сестра.

Компания-владелец примерное время и место исчезновения члена экипажа сообщила в своем отчете. Отмечают, что сразу организовали поисковую операцию - результатов не дала.

"В последний раз второго помощника видели после вахты 22 ноября в 22:00. В то время судно шло по Индийскому океану за 62 мили от побережья Шри-Ланки. После поисковой операции корабль стал на свой прежний курс и осуществил плановый заход в порт 3 декабря", - говорится в отчете компании.

Министерство иностранных дел подало ходатайство уполномоченным сторонам продолжить операцию по поиску украинского моряка, сказал Василий Кирилич из консульской службы МИД.

- Обезопаситься от каких-то трагедий моряк, к сожалению, не может. А вот защитить себя от недобросовестного работодателя - возможно, - говорит 47-летний Андрей Шевченко, руководитель проектов благотворительной организации "Ассоль". - Главное - читать не только договор, но и согласованный с профсоюзами коллективный договор. Там прописаны пункты компенсации при травмах, исчезновениях моряка. Также обязательно нужно проверять репутацию компании - как отзываются бывшие работники.

В случае исчезновения члена экипажа капитан должен вернуть судно в то место, где пропавшего видели в последний раз. И организовать поисково-спасательную операцию.

- Если капитан или владелец судна бездействуют - родные пропавшего должны прежде всего обращаться в Министерство иностранных дел. Его представители на месте могут помочь в обращении в полицию, контролировать ход следствия и иметь доступ к материалам, - добавляет Шевченко. - Кроме того, можно обращаться в профсоюзные и благотворительные неправительственные организации, украинские землячества. В прибрежных зонах - в местные общины и органы власти, распространять фото с текстом на местных языках об исчезновении.

Автор: Анна БОВА
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