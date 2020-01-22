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четверг, 23 января 2020 07:40

Обвиняемого по делу Гандзюк арестовали на полтора месяца

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Печерский районный суд Киева на 45 суток арестовал херсонца Игоря Павловского. Он — бывший помощник народного депутата. Следствие считает, что создал и возглавил преступную организацию, которая похищала, запугивала, била местных общественных активистов, чтобы те прекращали свою деятельность.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации. В центре города и на выездах стояли военные БТР и полицейские машины. В общем, прокуратура, СБУ, полиция и военные провели 35 обысков по всей области, изъяли более 1,1 млн грн, оружие и объявили девять подозрений.

Сейчас Игорю Павловскому и членам его группировки инкриминируют два эпизода, произошедших в апреле-мае 2018-го. Первый — это поджог автомобилей двух херсонских активистов. Второй — массовые беспорядки на территории Олешковского районного совета. Также Павловского обвиняют в незаконном хранении оружия — при обыске изъяли пистолет Макарова.

Игорь Павловский является фигурантом дела об убийстве советника городского головы Херсона, активистки 33-летней Екатерины Гандзюк.

Мотивом нападения на Екатерину стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия. 31 июля 2018 года на нее вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30 процентов тела. После трех месяцев в больнице умерла.

За умышленное убийство задержали и приговорили к заключению пятерых исполнителей. Получили от трех до шести лет тюрьмы. Игоря Павловского сначала считали организатором-посредником. Впоследствии он пошел на соглашение со следствием. Ему смягчили обвинение и после шести месяцев содержания в СИЗО изменили меру пресечения на домашний арест. Досудебное расследование завершили и передали на рассмотрение Приморского суда Одессы. Однако Павловский на заседание не явился якобы из-за плохого состояние здоровья.

Защита Павловского считает, что против него устраивают репрессии.

— Павловский стал инвалидом в СИЗО. Сейчас без костылей не может передвигаться. Кроме того, много лет болеет. Во время задержания и перевозки в Киев перенес микроинсульт, — говорит один из адвокатов. — В течение шести месяцев его не вызывали и не допрашивали. Так же, как и после задержания. Насчет оружия, которое изъяли, даже не пытались установить, кому оно принадлежит. Мой клиент являлся на судебные заседания, если позволяло здоровье. Никуда не выезжал. Содержание под стражей - неоправданная мера пресечения.

Арест Павловского пока никак не влияет на движение в деле Екатерины Гандзюк, говорит адвокат Маси Найем, 35 лет.

- Его задержали по другому подозрению по другому делу. Движение по делу Кати Гандзюк может начаться, лишь когда найдут какие-то дополнительные доказательства. Возможно, даже в рамках этого нового следствия, — объясняет Найем. — Относительно наказания других возможно причастных — председателя областного совета Владислава Мангера (проходил по делу как один из заказчиков, 16 июля прошлого года Генпрокуратура приостановила досудебное расследование против него. — ГПУ) и экс-заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука — пока вообще речь не идет. Нет оснований.

Автор: Анна БОВА
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