Общежитие продали вместе с жителями

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1476
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 2304
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3429
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4032
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3906
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16689
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1476
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 585
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6309
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2970
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 495
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 07:45

Общежитие продали вместе с жителями

  Комментировать

Жители общежития на ул. Набережной Победы, 46, в Днепре судятся за свои комнаты. 12-этажное здание на 682 места было возведено для работников обувной фабрики "Ориль" в 1970-х и принадлежало государству. Там проживают 368 человек, из них 150 - дети. Два года назад случайно узнали, что их комнаты проданы.

- История началась в 1990-х. Когда распадались все предприятия, сами работники фабрики взяли его в аренду. А потом приватизировали. Но общежитие оставалось на балансе Фонда госимущества, - рассказывает жительница общежития Людмила Копейка, 57 лет. - Впоследствии узнали, что руководитель уже выкупленной фабрики взял на баланс общежитие без соответствующих документов. В 2007 году мы подали иск в суд для признания приватизации общежития недействительной. Дело выиграли. Но пока суды тянулись, они быстро перепродали наши комнаты вместе с нами - пенсионерами, немощными и детьми.

- Мы всю жизнь здесь прожили, здесь родились наши дети и внуки. И вот теперь нам оставаться на улице? - говорит Людмила Григорьевна. - Защищаем и отстаиваем свое, как можем. Нам объяснили, что если мы не хотим по-хорошему, то нам покажут, что такое жизнь. А мне прямо говорили - мы тебя посадим. Открыли шесть уголовных дел. Прессовали и полиция, и прокуратура, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. От нервов у меня случился гипертонический криз. Забрала "скорая", но из-за постоянных визитов полиции меня через неделю выписали. Врач сказал - не хочет проблем. Живем, как на пороховой бочке. Каждую минуту могут прийти выселять. Уже был такой случай. Соседку Ольгу Журавель выгнали и даже не дали вещей взять. Она навзрыд плакала. Но мы вовремя собрались, вызвали адвокатов и отбили тогда наступление. Теперь на нас пишут заявления в полицию. Мол, мы захватили чужую собственность.

Общежитие имеет блочную систему. На каждую семью выделен отдельный блок на несколько комнат с санузлом и кухней. Площадь каждого - от 30 до 70 "квадратов". Продали их в позапрошлом году за 30-40 тыс. грн. Новые владельцы покупали по несколько блоков на этаже.

- Я вообще случайно узнала из реестра, что у моей квартиры новый владелец. И на момент продажи там якобы никто не проживал. Ложь! У нас и чеки за коммуналку есть, и прописка, и ордера на вселение, - рассказывает Инна Алексеева-Солтановская, 47 лет. Живет в двухкомнатном блоке с семьей. В соседнем - Юлия, приемная дочь Инны Степановны, с мужем и детьми. - У Юли никого нет. Я оформила опекунство, когда ее мать умерла. Поэтому мне важно и для этого ребенка отстоять право на свой угол.

В общежитии проживают бывшие работники фабрики, их дети и внуки.

- В таком напряжении живем уже 14 лет. Последние два - невыносимый кошмар. Я в этом общежитии с 1974 года. Работала на его стройке. На фабрике здоровье положила, это же вредное производство: клей, ацетон. Из-за этого родила четверых мертвых детей. И сейчас нас так терроризируют, - возмущается 64-летняя Валентина Обух. В двух комнатах живет с двумя дочерьми, зятем и 10-летней внучкой. - От нервов не могу ни спать, ни есть. Внучку страшно дома одну оставить. Когда надо куда-то уйти, и она возвращается из школы, приказываем закрываться на два замка. Ни с кем не разговаривать и не впускать. И соседи присматривают. Мы все здесь друг друга выручаем.

Ситуацию с общежитием адвокат Татьяна Дружина считает рейдерским захватом.

- Акционерное общество "Ориль" передало общежитие дочернему предприятию. Затем те - вновь ГП "Комфорт". Далее появилось КП "Комфорт". То есть предприятие каждый раз меняло название, владельца. Заключали договор в письменной форме, заверяли в бюро технической инвентаризации и передавали новому владельцу, - рассказывает Татьяна Геральдовна. - Третьей стороной в деле выступает Фонд госимущества. Суд установил, что общежитие до сих пор принадлежит государству. А значит, продавать или отчуждать комнаты с жильцами никто не мог.

- В конце 2016-го КП "Комфорт" распродало комнаты, пока шли суды, - добавляет Татьяна Дружина. - Жена руководителя предприятия выкупила шесть или восемь блоков. Это дело до сих пор есть в суде. Но его умышленно затягивают так называемые новые владельцы общежития. То не появляются из-за болезней, то меняют адвокатов или руководителей предприятия. Следующее рассмотрение назначено на июнь.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Общежитие продали вместе с жителями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 153906
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 103885
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 40765
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23967
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 21350
Скандалы
Пятиклассник утонул во время школьной перемены
Пятиклассник утонул во время школьной перемены Просмотров: 819
В Польше сгорел автобус с украинцами
В Польше сгорел автобус с украинцами Просмотров: 99
Наталья Радукан пять месяцев прятала тело матери в погребе
Наталья Радукан пять месяцев прятала тело матери в погребе Просмотров: 936
Двоє друзів потонули у зрошувальному каналі
Двоє друзів потонули у зрошувальному каналі Просмотров: 45
Валерий Гаврилов подорвал себя в отделении банка
Валерий Гаврилов подорвал себя в отделении банка Просмотров: 468
Больше всего комментируют
4
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 4104
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua