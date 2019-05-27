Общежитие продали вместе с жителями

Жители общежития на ул. Набережной Победы, 46, в Днепре судятся за свои комнаты. 12-этажное здание на 682 места было возведено для работников обувной фабрики "Ориль" в 1970-х и принадлежало государству. Там проживают 368 человек, из них 150 - дети. Два года назад случайно узнали, что их комнаты проданы.

- История началась в 1990-х. Когда распадались все предприятия, сами работники фабрики взяли его в аренду. А потом приватизировали. Но общежитие оставалось на балансе Фонда госимущества, - рассказывает жительница общежития Людмила Копейка, 57 лет. - Впоследствии узнали, что руководитель уже выкупленной фабрики взял на баланс общежитие без соответствующих документов. В 2007 году мы подали иск в суд для признания приватизации общежития недействительной. Дело выиграли. Но пока суды тянулись, они быстро перепродали наши комнаты вместе с нами - пенсионерами, немощными и детьми.

- Мы всю жизнь здесь прожили, здесь родились наши дети и внуки. И вот теперь нам оставаться на улице? - говорит Людмила Григорьевна. - Защищаем и отстаиваем свое, как можем. Нам объяснили, что если мы не хотим по-хорошему, то нам покажут, что такое жизнь. А мне прямо говорили - мы тебя посадим. Открыли шесть уголовных дел. Прессовали и полиция, и прокуратура, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. От нервов у меня случился гипертонический криз. Забрала "скорая", но из-за постоянных визитов полиции меня через неделю выписали. Врач сказал - не хочет проблем. Живем, как на пороховой бочке. Каждую минуту могут прийти выселять. Уже был такой случай. Соседку Ольгу Журавель выгнали и даже не дали вещей взять. Она навзрыд плакала. Но мы вовремя собрались, вызвали адвокатов и отбили тогда наступление. Теперь на нас пишут заявления в полицию. Мол, мы захватили чужую собственность.

Общежитие имеет блочную систему. На каждую семью выделен отдельный блок на несколько комнат с санузлом и кухней. Площадь каждого - от 30 до 70 "квадратов". Продали их в позапрошлом году за 30-40 тыс. грн. Новые владельцы покупали по несколько блоков на этаже.

- Я вообще случайно узнала из реестра, что у моей квартиры новый владелец. И на момент продажи там якобы никто не проживал. Ложь! У нас и чеки за коммуналку есть, и прописка, и ордера на вселение, - рассказывает Инна Алексеева-Солтановская, 47 лет. Живет в двухкомнатном блоке с семьей. В соседнем - Юлия, приемная дочь Инны Степановны, с мужем и детьми. - У Юли никого нет. Я оформила опекунство, когда ее мать умерла. Поэтому мне важно и для этого ребенка отстоять право на свой угол.

В общежитии проживают бывшие работники фабрики, их дети и внуки.

- В таком напряжении живем уже 14 лет. Последние два - невыносимый кошмар. Я в этом общежитии с 1974 года. Работала на его стройке. На фабрике здоровье положила, это же вредное производство: клей, ацетон. Из-за этого родила четверых мертвых детей. И сейчас нас так терроризируют, - возмущается 64-летняя Валентина Обух. В двух комнатах живет с двумя дочерьми, зятем и 10-летней внучкой. - От нервов не могу ни спать, ни есть. Внучку страшно дома одну оставить. Когда надо куда-то уйти, и она возвращается из школы, приказываем закрываться на два замка. Ни с кем не разговаривать и не впускать. И соседи присматривают. Мы все здесь друг друга выручаем.

Ситуацию с общежитием адвокат Татьяна Дружина считает рейдерским захватом.

- Акционерное общество "Ориль" передало общежитие дочернему предприятию. Затем те - вновь ГП "Комфорт". Далее появилось КП "Комфорт". То есть предприятие каждый раз меняло название, владельца. Заключали договор в письменной форме, заверяли в бюро технической инвентаризации и передавали новому владельцу, - рассказывает Татьяна Геральдовна. - Третьей стороной в деле выступает Фонд госимущества. Суд установил, что общежитие до сих пор принадлежит государству. А значит, продавать или отчуждать комнаты с жильцами никто не мог.

- В конце 2016-го КП "Комфорт" распродало комнаты, пока шли суды, - добавляет Татьяна Дружина. - Жена руководителя предприятия выкупила шесть или восемь блоков. Это дело до сих пор есть в суде. Но его умышленно затягивают так называемые новые владельцы общежития. То не появляются из-за болезней, то меняют адвокатов или руководителей предприятия. Следующее рассмотрение назначено на июнь.