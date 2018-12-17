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вторник, 18 декабря 2018 07:05

Нотариуса Юлию Грузкову нашли повешенной в кабинете

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В Харькове нотариуса 46-летнюю Юлию Грузкову нашли повешенной в рабочем кабинете утром 11 декабря. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Оставила предсмертную записку, ее содержание не разглашают.

Нотариальной практикой Юлия Грузкова занималась с 2006 года. В январе 2015-го в центре Харькова убили ее мужа — бизнесмена и адвоката 52-летнего Александра Грузкова. В тот вечер он припарковал свой "Лексус" у дома на ул. Чичибабина. Когда шел к подъезду, его догнал неизвестный и расстрелял в спину. Одна пуля попала в голову. Грузков умер на месте.

— У Саши с Юлей были такие отношения, будто они только что познакомились. Держались за руки, цепляли на машины друг другу букетики цветов, — рассказывает знакомый Иван. Фамилию не называет. — Когда Сашу расстреляли, для Юли это был серьезный удар.

Киллера не нашли. У Грузковых осталась 26-летняя дочь. С ней у Юлии был давний конфликт.

— В прощальном письме Юля извинилась перед дочкой, — говорит знакомая, не называется. — Но не верю, что из-за этого полезла в петлю. Их напряженные отношения — давняя история.

— Сомневаюсь, что Юля добровольно могла покончить с собой, — добавляет подруга Анна Кохан. — Она всю жизнь следила за собой, заботилась о внешности. Имела много планов на ближайшее время. Депрессии за ней не замечали.

Юлия Грузкова во второй раз вышла замуж в сентябре этого года. Под венец шла в свадебном наряде черного цвета.

В полиции дело расследуют по статье "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство". Эксперты провели вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу.

— По ее результатам установят точную причину смерти, — говорит Ирина Мусиенко из Шевченковского райотдела полиции.

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ, Анна БОВА
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Дата
18
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