Нотариуса Юлию Грузкову нашли повешенной в кабинете

В Харькове нотариуса 46-летнюю Юлию Грузкову нашли повешенной в рабочем кабинете утром 11 декабря. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Оставила предсмертную записку, ее содержание не разглашают.

Нотариальной практикой Юлия Грузкова занималась с 2006 года. В январе 2015-го в центре Харькова убили ее мужа — бизнесмена и адвоката 52-летнего Александра Грузкова. В тот вечер он припарковал свой "Лексус" у дома на ул. Чичибабина. Когда шел к подъезду, его догнал неизвестный и расстрелял в спину. Одна пуля попала в голову. Грузков умер на месте.

— У Саши с Юлей были такие отношения, будто они только что познакомились. Держались за руки, цепляли на машины друг другу букетики цветов, — рассказывает знакомый Иван. Фамилию не называет. — Когда Сашу расстреляли, для Юли это был серьезный удар.

Киллера не нашли. У Грузковых осталась 26-летняя дочь. С ней у Юлии был давний конфликт.

— В прощальном письме Юля извинилась перед дочкой, — говорит знакомая, не называется. — Но не верю, что из-за этого полезла в петлю. Их напряженные отношения — давняя история.

— Сомневаюсь, что Юля добровольно могла покончить с собой, — добавляет подруга Анна Кохан. — Она всю жизнь следила за собой, заботилась о внешности. Имела много планов на ближайшее время. Депрессии за ней не замечали.

Юлия Грузкова во второй раз вышла замуж в сентябре этого года. Под венец шла в свадебном наряде черного цвета.

В полиции дело расследуют по статье "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство". Эксперты провели вскрытие и судебно-медицинскую экспертизу.

— По ее результатам установят точную причину смерти, — говорит Ирина Мусиенко из Шевченковского райотдела полиции.