41-летнему Александру Харченко из Энергодара Запорожской области спасатели вручили награду "За героизм и человечность". Во время первых заморозков он спас Мещанову Валерию, 11 лет. Девочка гуляла с подругой у озера, зашла на тонкий лед и в 15 м от берега провалилась.

— Прогуливался в парке, услышал крики. Сразу помчался на помощь. Успел бросить сумку и снять куртку. Лед слишком тонкий, до сантиметра. Понимал, что идти по нему не получится. Поэтому разбивал перед собой кулаками, локтями, — рассказывает Александр. - Видел, что дитя под воду уходит, но скорее действовать не мог. Метров пять воды мне было по пояс, а дальше — более двух метров глубиной. До дна не доставал.

Александр работает слесарем на атомной электростанции. Говорит, пока спасал девочку, на берегу собрались люди. Однако никто не помог, стояли и снимали на телефоны.

— Когда добрался до девочки, она была очень испугана. Боялся, что вцепится в меня и вместе утонем. Но она молодец. Слушала, что говорю, — добавляет мужчина. — Одежда тянула на дно. Поэтому выталкивал ребенка вперед. Просил вдыхать и грести руками. Делали так по очереди. Не знаю, как добрались до берега. Там нас встретили спасатели и медики.

Мужчина отморозил руки и порезал льдом тело. У Валерии было переохлаждение. Обоих забрали в больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное.