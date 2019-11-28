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пятница, 29 ноября 2019 07:10

Николай Кулеба полтора года будет восстанавливаться после аварии

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Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет, остаются в больницах после аварии.

Она произошла 24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом. Кулеба за рулем "Тойоты Кэмри" выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген".

Состояние Кулебы-старшего - стабильное. Из реанимации его готовятся перевести в палату. Медики предполагают, что реабилитация может продолжаться 1,5 года.

- У Николая Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое. Такую травму считают одной из самых болезненных. Даем обезболивающее, - говорит главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

Тимофей Кулеба находится в тяжелом состоянии в отделении нейрореанимации. Его ввели в медикаментозную кому. Это необходимо для лечения.

- Имеет черепно-мозговую травму. Провели консилиум. Парню вводят медикаменты, чтобы уменьшить болевой синдром, - добавляет Семенов.

Тимофей - студент Национального университета им. Тараса Шевченко. Работает в веб-студии, разрабатывающей сайты.

Елисея Кулебу спасают в больнице "Охматдет". Там комментировать его состояние отказались. Объяснили, что обнародуют информацию только с письменного согласия родителей. По словам знакомых, у ребенка многочисленные переломы и ушибы. Угрозы жизни нет.

21-летнего водителя микроавтобуса "Фольксваген" лечили в Киево-Святошинской районной больнице. Через три дня его выписали.

- Стоял третий за "Тойотой". Видел, как все произошло. Припарковался и побежал помогать пострадавшим, - рассказывает 57-летний Владимир Сафончик. Был свидетелем аварии. - Парень из "Фольксвагена" вышел весь в крови. Спросил, откуда он. Сказал, с Черниговщины. Здесь - работает.

В полиции дело открыли по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Но подозрение пока никому не объявляли. Назначили ряд экспертиз.

Автор: Анна БОВА
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Дата
29
ноября

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