Продолжается следствие по делу об авиакатастрофе в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Там 28 июля на двухэтажный дом упал спортивный самолет "WT-10 Адвантик". Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров из США - 20-летние Амром Фромовиц, Лазер Брилл и Герши Вайц. Учились в Израиле.

Пилот Игорь Табанюк выполнял сложную фигуру, запрещенную для выполнения в самолетах такого типа, сообщили в предварительном отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

- Пилот выполнял фигуру "бочка" - вращался вокруг своей оси. Наклон самолета превышал 60 градусов. Это запрещенный маневр для такого воздушного судна, - говорят эксперты.

Добавляют, что погода была благоприятна для полетов. Двигатель работал до столкновения, об этом свидетельствуют повреждения лопастей винта. Пилот на здоровье не жаловался. Однако пассажиры не были пристегнуты плечевыми ремнями, что является нарушением.

Предварительный отчет не содержит анализа и выводов о причинах катастрофы. Их подробно опишут в заключительном.

- Один из лучших летчиков в мире пошел на небо. Он не мог ошибиться, в воздухе был Богом. За несколько дней до того свидетельствовал об угрозах, назвал имена. В случае, если с ним что-то случится, - говорит подруга погибшего Мария Берлинская.

Игорь Табанюк имел 40-летний стаж пилота. Родился в Узбекистане, окончил Черниговское высшее авиационное училище. Был военным летчиком в Украине, Венгрии и Азербайджане. В 1992 году переехал в Коломыю и остался там служить.

В 2010-ом с единомышленниками создал небольшой аэродром в райцентре. Проводил занятия для начинающих пилотов. Катастрофу могли подстроить, предполагают родные Табанюка. В последнее время ему угрожали и хотели отобрать аэропорт, говорят.