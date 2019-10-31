Наталья Царь погибла по дороге из колледжа

- Автобус ехал быстро. Резко завилял, открылись задние двери и Наташа выпала. К ней сразу выбежали люди из салона, вызвали "скорую", - рассказывает 17-летняя Мария из села Кривое Пидволочисского района на Тернопольщине о гибели односельчанки Натальи Царь, 15 лет.

18 октября ехали в автобусе Тернополь - Каменец-Подольский. Из областного центра отправились в 14:20. Через полчаса между населенными пунктами Колодиивка и Скалат Наталья выпала на дорогу. Скорая помощь приехала через 10 мин.

- Она сломала шею. Умерла, как только ее положили в "скорую", - говорят медики.

Автобус был переполнен.

- Людей набилось полно. Пятница, студенты возвращались домой. Свободные места в такой день - редкость, - говорит 24-летний Роман Малыш из села Кривое. - По дороге попали в яму и Наташа выпала из салона. Поднялся крик, чтобы водитель остановился. Он протянул метров 40. Как стал, все бросились к ней. Она уже ни на что не реагировала.

Наталья была единственной дочерью в семье 46-летних Марии и Сергея Царей. В этом году окончила девять классов сельской школы. Поступила в Тернопольский кооперативный торгово-экономический колледж. В тот день возвращалась с учебы домой.

- Хорошая девушка. Вежливая, воспитанная, старательная, - говорит 60-летняя София Магмет, исполняющая обязанности председателя Скалатской городской объединенной территориальной общины, куда входит село Кривое. - Все в шоке от трагедии. Родителей жалко. Мать плачет. Не знает, как дальше жить. Дочь всегда во всем советовалась с ней. Были как подруги. Когда поступила, по 10 раз в день созванивались. Говорят, Наталья стояла возле двери, играла телефоном, так и не удержалась. Но это неправда. Потому что ее телефон нашли в сумке.

Трагедия произошла из-за бездорожья на трассе, считают местные. Ежедневно там курсируют почти 30 автобусов. Водителям приходится маневрировать, чтобы объехать выбоины. Местные неоднократно устраивали пикеты, чтобы дорогу отремонтировали.

- Это трудно назвать дорогой - рвы и гребни по 25 сантиметров. Покрытие разбивают грузовики, которые ездят из карьеров рядом. Перегруз никто не контролирует. Курсируют с интервалом в несколько минут, - продолжает София Михайловна. - Мы просили областную власть и полицию установить дорожные весы. Готовы деньги вложить. Ответили - не положено. Уже год боремся за ремонт. Написали больше 30 обращений. Получили отписки, что средства не предусмотрены. До трагедии дважды перекрывали трассу на Хмельницкий. Первый раз в июле, второй - 3 сентября.

В третий раз люди пикетировали трассу после похорон Натальи - 21 октября.

- К нам приезжал Юрий Ходаковский из службы автомобильных дорог. Пообещал, что через два дня выйдет техника. Выглядывали ее утром. Приехала под вечер. Срезали гребни и все. Пообещали, что через несколько дней начнут капитальный ремонт. Ждем.

Смерть Натальи Царь расследуют полицейские.

- Колесо автобуса попало в яму. Девушка задела ручку от двери и они открылись, - говорит 47-летний Сергей Крета из областной полиции.

Уголовное производство открыли по статье "Нарушение правил дорожного движения". Среди причин трагедии не исключают плохое состояние дороги.

- Исследуем не только вину водителя, а и состояние дорожного покрытия, - говорит заместитель руководителя Нацполиции области Владимир Галевич, 37 лет. - Проверяем и исправность автобуса.