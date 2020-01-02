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пятница, 03 января 2020 07:30

На заброшенной базе бросили шесть тигров

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На острове Жуков в Голосеевском районе Киева нашли шестерых тигров. Владелец оставил их в вольерах без надлежащих условий для существования.

Брошенных животных на заброшенной базе "Тайгер клуб" обнаружила зоозащитница Евгения Прокопенко 29 декабря.

- Мне позвонили и сообщили о том, что в маленькой клетке на острове видели одного тигра, которому плохо. Когда приехала на место, обнаружила шестерых животных просто в ужасающих условиях, - говорит Евгения. - Маленькие вольеры из сетки-рабицы и другого подручного материала. Три тигра закрыты в общем вольере практически по колено в воде, грязи и фекалиях. Воду пьют эту же, в которой живут. Один большой тигр живет в вольере полтора на два метра. Еще двое - в немного большем вольере.

Женщина вызвала на место полицию и экологов. Следователи открыли уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными".

- У владельца когда-то был закрытый клуб с экзотическими животными. Это довольно известный в Украине человек. Как оказалось, мы с ним хорошо знакомы. Он сейчас за рубежом. Впрочем надеюсь на диалог, - добавляет Евгения. - Теперь имеем два варианта: получим решение суда на изъятие тигров. Или же нам их отдают добровольно.

По адресу, где нашли тигров, зарегистрирована частная собственность, которая охраняется. Но хозяин там не проживает, рассказал Максим Сухарев из Голосеевского управления полиции. Решается вопрос устраивания тигров в спецучреждения.

Автор: Анна БОВА
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Дата
03
января

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