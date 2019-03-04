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вторник, 05 марта 2019 07:40

"Мужчины прыгали через забор и пытались отжать ток"

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- Годами вкалываем на земле. А тут кто-то решил отжать у нас бизнес. Не собираюсь его продавать, тем более отдавать за просто так. Нашей семье трудно дается заработанное. Пока люди отдыхают в Турции, сидим в поле и пашем. У меня даже загранпаспорта нет, - говорит 36-летняя Виктория Кулик из города Бар Винницкой области.

Фермерский бизнес ее семьи попытались присвоить неизвестные в декабре прошлого года. Кулики обратились с жалобой в Министерство юстиции.

- Накануне Нового года моему брату позвонил какой-то человек с неизвестного номера, - продолжает. - Сказал: "Посмотрите в Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей. Вас там ждет сюрприз. Ничего не делайте. Мы с вами дальше будем связываться". Брат сразу - к нам. Живем по соседству. Зашли с телефона в реестр. В документах, где я должна была числиться собственником, указано другое лицо - какая-то Любчецько Лаура Александровна. При этом нет никаких ее данных: отсканированных копий паспорта, идентификационного кода, договоров купли-продажи.

Незаконное переоформление бизнеса сделал столичный регистратор Александр Прошкин. После заявления Куликов в полицию его и Лауру Любчецько объявили в розыск.

- Мы начали стучать во все двери, - рассказывает Виктория. Написали жалобу в Минюст. Провели заседание Антирейдерского штаба при облгосадминистрации.

Разобраться в ситуации приехала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская. Контролировала ход следствия.

- Говорила, что с таким столкнулась впервые. Нашу жалобу рассмотрели быстро. 25 февраля в реестр вновь внесли изменения, я основатель хозяйства. Дальше - дело за полицией, - говорит женщина.

В ночь на 18 февраля неизвестные сожгли джип стоимостью 1 млн грн Виктории Кулик и "Хюндай" ее брата 30-летнего Максима Кушнира. Отомстили за жалобы в Минюст, предполагает женщина.

Фермерством Кулики занимаются 15 лет. Выращивают кукурузу, пшеницу, рапс. Виктор - председатель Ассоциации фермеров в Барском районе.

- Отец на таблетках сидит, нервничает сильно. В прошлом году его избили. Напали четверо в масках с битами. Тогда никого не нашли. Потом еще и машину подожгли. Тоже не узнали кто, - добавляет Виктория. - Потом какие-то мужчины прыгали через забор и пытались отжать ток. Мол, приехали новые владельцы. Пришлось нанять государственную охрану.

Кулики арендуют паи 260 жителей сел Кузьминцы, Верхивка, Мартыновка.

- Кому Кулики перешли дорогу, не ясно. Нам оно и не надо. Но если понадобится, их в обиду не дадим. Они селу помогают, - говорит местная жительница 54-летняя Галина Грысюк. - В школу телевизоры купили, двери поставили. Ремонт в детском саду сделали. Пайщиков не обижают. По желанию людей вовремя рассчитываются то деньгами, то зерном. На похороны дают тысячу гривен, на вспашку огорода - 500.

Жалобу надо подать вовремя

Антирейдерский штаб при Винницкой облгосадминстрации работает третий год. Больше всего нарушений обнаружили в 2017 году.

- Раньше нарушения фиксировали в пределах области. В 2019-ом появилась другая мошенническая схема. Регистраторы из областей стали переоформлять бизнес в чужих регионах. Это запрещено законодательством, - говорит 40-летний Андрей Гижко, руководитель областного штаба. - Предпринимателям следует регулярно проверять данные в реестре юридических и физических лиц - хотя бы раз в неделю. Следить, кто числится в составе учредителей, руководителей. В случае определенных изменений немедленно сообщить в полицию, написать жалобу в Минюст. Ее надо подать вовремя - в течение 60 дней с момента перерегистрации.

Автор: Татьяна САРАХАН
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