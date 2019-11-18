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вторник, 19 ноября 2019 00:05

Мужчина поджег дом бывшей жены с шестью детьми

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На рассвете 9 ноября загорелся дом 34-летней Анны Рыжук в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района. Дома была с шестью детьми.

От треска огня проснулся старший сын. Увидел, что пылает крыша, и разбудил остальных. Анна вывела на улицу двух сыновей и четырех дочерей. Детям от 5 до 16 лет.

- Дом подожгли, - говорит Роман Коробка, бывший участковый села Малая Горбаша. - Поблизости нашли бутылку с запахом горючего. Есть свидетели, которые в тот вечер возле дома Анны видели ее бывшего мужа Богдана Захарчука, 32 года. Он ведет аморальный образ жизни. Несколько раз сидел за кражи кур, гусей.

Накануне Анна Рыжук выгнала Богдана из дома, потому что обокрал соседку. С ним жила в гражданском браке. Детей родила от предыдущих отношений. В социальной службе говорят, мать о детях заботится.

- Анна с Захарчуком разошлась, - говорит начальник Новоград-Волынского отдела полиции 38-летний Роман Степарук. - Но мужчина постоянно то звонил женщине, то приходил. Каждый визит заканчивался ссорой. Когда его задерживали, был пьян. Зачем поджег дом бывшей - объяснить не смог.

От дома почти ничего не осталось. Анну Рыжук с детьми приютили односельчане.

За поджог Богдана Захарчука могут посадить на 10 лет.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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