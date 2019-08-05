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"Моего сына били и морили голодом"

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Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес заседание по делу киевлянина 35-летнего Константина Прокопенко. Его бывшая жена Елена Янке, 34 года, хочет лишить мужа отцовства на их сына 6-летнего Романа. Заседание перенесли, поскольку женщина в очередной раз не явилась. Предоставила через адвоката справку, что у нее сломана нога.

Впервые женщина лишила Константина отцовства в 2016-м без его ведома и вывезла ребенка в Германию. Мужчина решение обжаловал и четыре месяца назад вернул сына.

- Я даже не подозревал, что юридически - уже не папа для своего ребенка. И продолжал активно участвовать в жизни Ромы, - говорит Константин. - Обо всем этом я узнал в конце декабря 2017 года, когда жена переехала в Германию. В феврале 2018-го через Подольский районный суд Киева добился признания заочного решения о лишении меня родительских прав неправомерным и недействительным, - рассказывает Константин.

Я эти суды выигрываю. На одном из заседаний моя бывшая жена даже призналась в подделке документов и обмане. Эти показания затем легли в основу уголовного дела на главу Службы по делам детей Подольского района города Киева, которая помогала моей бывшей жене и подделывала документы.

Суд в городе Кельн вынес решение о том, что ребенок должен быть возвращен в Украину. Но Елена Янке отказывается его выполнять.

- Бывшая жена приехала в Украину и подала апелляцию с требованием лишить меня родительских прав. Ей плевать на ее признание. В телефонном разговоре сказала, что обо всем уже договорились и отберет у меня сына, - говорит мужчина. – Ей, кажется, все равно, что с сыном происходит, лишь бы мне отомстить.

С тех пор как Ромка у меня, с мамой виделся раз семь. От последней встречи отказался, просил ее больше не приходить. Боится возвращаться к маме. Говорит, что над ним там издевались. И Елена, и ее новый муж Александр Янке, моего сына били, морили голодом. Когда я его забирал, он не знал немецкого языка, несмотря на то, что больше года жил в Германии. Рома даже на русском уже плохо говорил. Не знал алфавит. Не умел считать. Употреблял нецензурные слова. На момент возвращения в Украину весил всего 20 килограммов при росте 122 сантиметра. У него было подорвано здоровье. После полного обследования в Украине он уже перенес две операции. Не могу потерять сына, зная, что счастья ему не будет.

Константин рассказывает, что за его передвижением по городу следят. Боится, что ребенка могут похитить.

Роман счастлив с отцом, говорят знакомые семьи.

- Я видел Ромку, когда он приехал и сейчас. Он изменился. Стал радостный и счастливый, и это самое главное, - говорит товарищ семьи, 40-летний Вячеслав Узелков. - Ребенок не должен страдать в этой ситуации. Мама, которая говорит, что больше всего любит сына, должна позволить ему быть счастливым.

- Елена всегда была очень амбициозной, к людям относилась без уважения. Готова идти к своему любой ценой, если захочет. Для всех их бракосочетание стало неожиданностью, потому что они с Костей абсолютно разные, - говорит знакомая Светлана Арефния. - Сначала и брак был нормальный. А с появлением Ромки начались бесконечные ссоры. Елена хотела постоянно большего и чего-то требовала.

- После развода Костя квартиру ей купил. Ребенка посещал. Она брала деньги, нормально общалась, с ребенком позволяла видеться. Подумать никто не мог, что затеяла такую аферу с лишением отцовства. И сейчас она отстаивает не права ребенка, а свои. Потому что привыкла жить ради себя. Как психолог, скажу точно, ребенок запуган, при слове мама дрожать начинает. Сыграть или придумать, что над ним совершали насилие - в 6 лет невозможно. Ребенок говорит правду.

Елена Янке имеет еще дочь 2-летнюю Кристину от второго брака. Ребенок сейчас находится в Германии.

Женщина и ее адвокат от комментариев отказываются. Только говорит, что бесконечно любит сына и будет бороться за него. Все обвинения отвергает.

- Финансово Костя мне никогда не помогал. Ребенок жил со мной. Это написано в решении суда, которое еще при разводе выдали на законных основаниях, - говорит Елена.

Следующее судебное заседание назначено на 24 сентября.

В деле есть доказательства уголовных нарушений

Решение суда будет в пользу Константина Прокопенко. Поскольку в деле есть доказательства уголовных преступлений.

- Если человек замечает слежку, это нужно фиксировать и обязательно обратиться в полицию, предоставить приметы автомобилей и людей, - говорит адвокат Антон Зубков, 43 года. - Если готовится похищение ребенка - нужно исключить вывоз его за границу. Я бы рекомендовал обратиться мужчине в пограничную службу с соответствующим заявлением, чтобы ребенка внесли в реестр на запрет выезда.

Автор: Анна БОВА
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