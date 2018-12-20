"Машину смяло, как жестянку"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
2
3
2
5
3
Ветерана АТО убили на собственном дворе
Ветерана АТО убили на собственном дворе
Из колонии сбежали трое заключенных
Из колонии сбежали трое заключенных
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:50

"Машину смяло, как жестянку"

  Комментировать

В поселке Ивано-Франково Яворовского района на Львовщине автобус "Неоплан" протаранил "Вольво" в ночь на 16 декабря. В нем ехали пятеро военных Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Возвращались из львовского ночного клуба на Яворовский полигон. По дороге подобрали одного гражданского. Он и трое солдат погибли на месте. Двоих с травмами забрали в больницу.

— Где-то в три ночи услышал сильный хлопок. Выбежал — а там авария. Автобус ударом отбросило в столб, потом — мне под двор. Накренился в сугробе. Света не стало по всей улице, — рассказывает местный житель Богдан Стельмах, 60 лет. — Машину смяло, как жестянку. Кинулся смотреть, есть ли кто живой. Четверо — мертвых, а двое пацанов в рубашке родились. Вызвал такси и повез их в больницу.

Травмировались 20-летний житель Ровенской области и 21-летний харьковчанин.

— У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, — говорит травматолог Людмила Фролова из районной больницы. — У второго открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени. Пострадавшим оказали необходимую помощь и отправили во львовский госпиталь.

Среди погибших — солдаты 21-летний Константин Прядеин, 22-летний Виктор Транков и Назарий Пастерук, 23 года.

Константин — родом из Вольнянска Запорожской области. В июне закончил металлургический колледж. Работал оператором в цехе горячего проката тонкого листа на "Запорожстали". Служить пошел в сентябре.

— Был веселым и компанейским. Любил спорт. Единственный сын у родителей. Его мать Наталья черная от горя, — говорит знакомая семьи Ирина Прядка.

— Костя всегда имел много планов. Очень хотел купить квартиру и стать самостоятельным. Постоянно искал подработки, — говорит бывший классный руководитель Людмила Шипиш, 39 лет.

Виктор Транков — из Лебедина на Сумщине. Закончил факультет физической подготовки местного педагогического училища. Играл в волейбол. В армии прослужил чуть больше года.

— После училища работал спасателем. Это была его мечта, — говорит товарищ Андрей Мысник. — Спорт не оставлял. Выступал за волейбольную команду спасателей. Был добрым и жизнерадостным. Службы в армии не боялся, говорил — это закаляет.

У волынянина Назария Пастерука остались родители.

За рулем двухэтажного автобуса международного рейса Днепр — Згожелец, Польша, был 43-летний водитель. В салоне — 67 пассажиров, из них никто не пострадал. "Неоплан" ехал со скоростью около 70 км/ч при разрешенной на этом отрезке трассы 40 км/ч. На заснеженном повороте его занесло на встречную полосу. Это видно по записи видеорегистратора.

Водителя автобуса задержали. Его могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Потерпевших полтора часа доставали из машин

В селе Дворец Житомирского района лоб в лоб столкнулись "Опель Астра" и "Тойота Ярис" утром 18 декабря.

Погибли двое 38-летних и 71-летний жители города Каменец-Подольский на Хмельнитчине. Две женщины и 8-летний мальчик попали в больницу. Обстоятельства аварии выясняют эксперты.

Пятеро людей погибли в столкновении микроавтобусов "Рено" и УАЗ между селами Раденск и Великие Копани Олешковского района на Херсонщине.

Авария произошла после обеда 19 декабря. Предварительно, иномарку занесло на скользкой дороге на встречную полосу. Погибли две женщины и мужчина. Из УАЗа, который принадлежит районному предприятию электросетей, достали тело 59-летнего водителя. Его на год старший попутчик умер от травм в больнице. Выжил 44-летний пассажир. Имеет перелом голени и ушиб грудной клетки.

Потерпевших спасатели полтора часа доставали из покореженных машин с помощью специальных инструментов.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Машину смяло, как жестянку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56336
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40128
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28511
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12843
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12330
Скандалы
Задержали вероятного организатора убийства ветерана АТО
Задержали вероятного организатора убийства ветерана АТО Просмотров: 333
Десятиклассник разбился на санках
Десятиклассник разбился на санках Просмотров: 721
Два подъезда дома завалились от взрыва
Два подъезда дома завалились от взрыва Просмотров: 2556
Нотариуса Юлию Грузкову нашли повешенной в кабинете
Нотариуса Юлию Грузкову нашли повешенной в кабинете Просмотров: 540
Двое детей угорели в доме
Двое детей угорели в доме Просмотров: 252
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 636
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua