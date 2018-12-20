В поселке Ивано-Франково Яворовского района на Львовщине автобус "Неоплан" протаранил "Вольво" в ночь на 16 декабря. В нем ехали пятеро военных Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Возвращались из львовского ночного клуба на Яворовский полигон. По дороге подобрали одного гражданского. Он и трое солдат погибли на месте. Двоих с травмами забрали в больницу.

— Где-то в три ночи услышал сильный хлопок. Выбежал — а там авария. Автобус ударом отбросило в столб, потом — мне под двор. Накренился в сугробе. Света не стало по всей улице, — рассказывает местный житель Богдан Стельмах, 60 лет. — Машину смяло, как жестянку. Кинулся смотреть, есть ли кто живой. Четверо — мертвых, а двое пацанов в рубашке родились. Вызвал такси и повез их в больницу.

Травмировались 20-летний житель Ровенской области и 21-летний харьковчанин.

— У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, — говорит травматолог Людмила Фролова из районной больницы. — У второго открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени. Пострадавшим оказали необходимую помощь и отправили во львовский госпиталь.

Среди погибших — солдаты 21-летний Константин Прядеин, 22-летний Виктор Транков и Назарий Пастерук, 23 года.

Константин — родом из Вольнянска Запорожской области. В июне закончил металлургический колледж. Работал оператором в цехе горячего проката тонкого листа на "Запорожстали". Служить пошел в сентябре.

— Был веселым и компанейским. Любил спорт. Единственный сын у родителей. Его мать Наталья черная от горя, — говорит знакомая семьи Ирина Прядка.

— Костя всегда имел много планов. Очень хотел купить квартиру и стать самостоятельным. Постоянно искал подработки, — говорит бывший классный руководитель Людмила Шипиш, 39 лет.

Виктор Транков — из Лебедина на Сумщине. Закончил факультет физической подготовки местного педагогического училища. Играл в волейбол. В армии прослужил чуть больше года.

— После училища работал спасателем. Это была его мечта, — говорит товарищ Андрей Мысник. — Спорт не оставлял. Выступал за волейбольную команду спасателей. Был добрым и жизнерадостным. Службы в армии не боялся, говорил — это закаляет.

У волынянина Назария Пастерука остались родители.

За рулем двухэтажного автобуса международного рейса Днепр — Згожелец, Польша, был 43-летний водитель. В салоне — 67 пассажиров, из них никто не пострадал. "Неоплан" ехал со скоростью около 70 км/ч при разрешенной на этом отрезке трассы 40 км/ч. На заснеженном повороте его занесло на встречную полосу. Это видно по записи видеорегистратора.

Водителя автобуса задержали. Его могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Потерпевших полтора часа доставали из машин

В селе Дворец Житомирского района лоб в лоб столкнулись "Опель Астра" и "Тойота Ярис" утром 18 декабря.

Погибли двое 38-летних и 71-летний жители города Каменец-Подольский на Хмельнитчине. Две женщины и 8-летний мальчик попали в больницу. Обстоятельства аварии выясняют эксперты.

Пятеро людей погибли в столкновении микроавтобусов "Рено" и УАЗ между селами Раденск и Великие Копани Олешковского района на Херсонщине.

Авария произошла после обеда 19 декабря. Предварительно, иномарку занесло на скользкой дороге на встречную полосу. Погибли две женщины и мужчина. Из УАЗа, который принадлежит районному предприятию электросетей, достали тело 59-летнего водителя. Его на год старший попутчик умер от травм в больнице. Выжил 44-летний пассажир. Имеет перелом голени и ушиб грудной клетки.

Потерпевших спасатели полтора часа доставали из покореженных машин с помощью специальных инструментов.