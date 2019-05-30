Мангер прошел полиграф

Председатель Херсонского областного совета 49-летний Владислав Мангер прошел проверку на детекторе лжи. Его подозревали в заказе убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Позже статью изменили на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

- Полиграф пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - Нет. Принимал какое-либо участие в этих ужасных действиях? - Нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивы, - говорит Мангер.

Результаты экспертизы ложные, считают участники сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк".

"Вместо прохождения экспертизы в аккредитованном учреждении, он нашел сговорчивее контору "Ариадна". Ранее это предприятие занималось транспортными перевозками, - пишут в "Фейсбуке" активисты, которые следят за следствием. - Он врет, что не знает причастных к убийству Кати. Ведь на суде называл ряд фамилий. Когда же он соврал? Сейчас, отвечая детектору, или под присягой?"

Проверку с использованием компьютерного полиграфа Владиславу Мангеру должны были проводить эксперты Института судебных экспертиз в Киеве, по решению суда.

- Исследование, которое происходило за рамками уголовного производства, принято во внимание не будет, - говорит 50-летний Андрей Лысенко, руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры.