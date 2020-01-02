"Мама не выдержала. У нее остановилось сердце"

- Моего мужа убили ни за что. Он был добрейшим человеком. На видео четко видно момент смертельного удара. Но полиция закрывает на все глаза, - 39-летняя Ксения Солонская из Павлограда Днепропетровской области рассказывает о муже 40-летнем Михаиле.

17 декабря эксгумировали тело. Михаила не стало 1 сентября. В полиции предполагают естественную смерть. Эксперты обнаружили хроническую болезнь сосудов. Ксения в это не верит. Говорит, ее мужа убили ударом в голову возле торгового центра "Куб". Нашла соответствующее видео.

- Весь день мы были вместе. Строили планы, покупали детям подарки. Потом поехал в кафе праздновать повышение начальника, - рассказывает Ксения. - Последний раз говорили с Мишей за полчаса до его смерти. Был трезв, в хорошем настроении. Говорил, еще несколько минут и буду идти домой. Причин волноваться не было. Вдруг звонок моей маме, что Миша умер. Я сразу поехала на место. Муж лежал в "скорой". Позже выяснилось, что медиков и полицию вызвала женщина из дома напротив. Сквозь открытое окно она услышала удары, выглянула. Увидела, как на земле неподвижно лежит человек.

Михаил Солонский работал командиром отряда горноспасателей. С Ксенией встречался со школьных лет. Официально поженились в 2015-м. Имеют 13-летнюю дочь и 8-летнего сына.

- Муж перед каждым спуском под землю проходил медобследование. Все было в норме. В смерть от болезни - не верю, - добавляет Ксения.

Она начала собственное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужа.

- Нашла свидетелей, которые рассказали о событиях той ночи, - говорит. - Муж с двумя друзьями отдыхал в кафе. Неизвестные начали толкать Мишу. Задевали, пока мужчина не вышел на улицу. Там встретил своего знакомого Сергея Руденко, с которым когда-то работал в шахте. Переговорил с ним несколько минут. Рядом стояли люди из местной банды "Цыгане". Вдруг один из них ударил Мишу в голову. По какой причине - не представляю. Ранее никаких конфликтов с ними не имел.

- В полиции сначала все хотели повесить на Руденко. Только когда я нашла видео, он стал главным свидетелем, - рассказывает Ксения Солонская. - Похороны мужа перенесла, чтобы провести повторную экспертизу. Та показала, что у Миши был сломан шейный позвонок. При этом написали, что это не является следствием удара. Я возмутилась, пошла к следователю. Сказал, чтобы не учила их работать.

- Когда я начала собственное расследование, за мной стали следить. Пришлось бежать. Скрываемся с детьми. Мама этого не выдержала. 27 ноября у нее остановилось сердце. Сейчас наша единственная опора - друзья и знакомые. Слава Богу, добилась повторной - третьей - экспертизы. Жду результаты.

Следствие по делу продолжается. Однако никаких подробностей сообщить не можем, говорит следователь Наталья Логвиненко.

Дело расследуют как умышленное убийство, говорит адвокат Ксении Солонской Анатолий Пугач, 34 года.

- Эксперты ссылаются на хроническую болезнь умершего. Но Михаил был руководителем военизированной горноспасательной бригады и имел отличное здоровье, - продолжает Пугач. - Он организовывал работу подчиненных на глубине не менее 100 метров. Ко всему, следствие не учитывает видеозапись. На ней четко видно удар, после которого мужчина упал и больше не поднялся.