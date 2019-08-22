- Утром дочь дала мне завтракать. А потом - не понятно что такое. Раз ударила по голове, второй. Спрашиваю: "Лена, что я сделала или сказала?" А она: "Я тебя ненавижу. Хочу, чтобы ты изошла из моей жизни",- рассказывает 83-летняя Евдокия ГОДЫНА из села Рассошенцы в пригороде Полтавы. Живет в доме на ул. Тараса Шевченко.

Вечером 7 августа ее избила дочь Елена Ляшенко, 60 лет. Все происходило на глазах жителей соседней двухэтажки.

— На балконе снимала с веревки стирку. Видела, как женщина тащила куда-то бабу, — говорит соседка Мария, 23 года. Фамилию не называет. — Материлась и плевала в лицо. Била по голове. Я выбежала во двор, вступилась. По дороге кричала, чтобы мать не приходила домой. Выпившая была.

Евдокию Алексеевну соседи часто видели в синяках.

— Я прожила здесь шесть лет. Но прописана в селе Нечаевка Сумской области, - говорит Евдокия Алексеевна. — Имела там дом и хозяйство: две свиньи, 30 кур, 50 гусей. Работала в лесхозе — больше 30 лет сажала лес. Когда дочь приезжала, резала ей птицу, собирала продукты. Когда мой муж умер, я всем разослала телеграммы. Много родственников приехало на похороны, а Лена — нет. Сказала, что не знала.

Позже наведалась. Все попродавала, деньги взяла себе. Меня забрала в свой дом, но не прописала. Уже тогда она жила с Сергеем. Он детдомовский, на 7 лет младше моей дочери. Когда напьется, то и мне, и Лене достается.

Прошлой осенью дочь на меня так кричала, что я на базаре купила яд для крыс. Хотела отравиться, чем так жить, - добавляет Евдокия Годына. — Но Лена нашла его, ругалась. Ходила я в дом престарелых. Понравилось. Хотела туда. Но сказали, что в месяц надо платить 11 тысяч гривен. Где же я возьму такие деньги?

Как били женщину, видела и работница продуктового магазина 26-летняя Екатерина Кречет:

— Если бы Маша не вышла, бабушку могли убить. Соседи сказали, что такие скандалы регулярные. Я вызвала полицию, а они — "скорую".

Евдокию Годыну забрали в больницу. У нее было повышенное давление, синяки и ушибы на теле. Елену - в районный участок полиции. Опросили и отпустили. Говорят, была пьяна. С ней пообщаться нам не удалось.

— Откуда у бабушки синяки, я не знаю. Лена ее никогда не била, и я пальцем не трогал, — говорит 53-летний Сергей, зять Евдокии Годыны. — У нее с головой проблемы. Врачиха назначала ей галоперидол (антипсихотический препарат. — ГПУ). От него теща делалась, как овощ. Лена ее пожалела. Перестала давать лекарство. Баба начала гасать и разводит сплетни.

9 августа Евдокии Алексеевне стало плохо. Ее направили в терапевтическое отделение городской клинической больницы №2. Там обнаружили, что ранее перенесла инфаркт, но должного лечения не получала.

— Дочь училась на врача. Меня лечила дома. В больницу не пускала. Говорила, нет на это денег. Но я сильно задыхалась, — говорит Евдокия Алексеевна.

Состояние женщины удовлетворительное, по словам врачей. После выписки Евдокия Годына попросила устроить ее в пансионат. Оформить необходимые документы помогут соцработники благотворительной организации "Свет надежды".

— Там есть люди, нескучно. И никто не будет кричать и драться, — добавляет Евдокия Годына .