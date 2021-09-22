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четверг, 23 сентября 2021 06:45

Крестьяне судятся с фермером за паи

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- Если сейчас ничего не сделаем - земли своей больше не увидим. Сегодня нам меняют сроки аренды. Завтра напишут, что все продано, - 45-летний Руслан Ференци из села Рокита Миргородского района Полтавской области отстаивает свое право на пользование земельными паями, которые в 2018 году унаследовал от бабушки.

С ним - еще десяток крестьян. Первой тревогу забила 34-летняя Людмила Боженко из села Говоры Миргородского района. Говорит, ее тетю 72-летнюю Любовь Дебелую из Ракиты обманули при подписании договора. Землю взяли в аренду на 49 лет вместо семи.

- У тети два пая у одного фермера. Зимой 2017 года домой к ней приехали руководитель фермерства и юрист. Предложили подписать дополнительное соглашение в трех экземплярах. Речь шла о семи годах аренды. Подписи ставили только на последней странице. Тетин экземпляр договора должны были отдать ей на руки после регистрации. Но так и не отдали, - рассказывает Людмила. - А в этом году я случайно узнала, что договоры у всех заключены на 49 лет. У одной женщины муж в ДТП погиб. Она поехала к фермеру, чтобы взять документы и оформить на себя наследство. Выплаты получить. Ее поставили перед фактом - договор до 2066. А ее покойный муж якобы забрал за это деньги вперед.

Людмила хотела выяснить все у фермера, но там документы не выдавали. Поэтому она взяла выписку из реестра. В нем действительно стояла дата договора аренды до 2 февраля 2066-го.

- Фермер ничего мне объяснять не захотел, так как я не дольщик. Начала обращаться во все возможные инстанции. В налоговой мне ответили, что такие земельные участки вообще не числятся. А в выписке - аренда на 49 лет, - продолжает Людмила. - Когда запросила второй раз выписку - оттуда уже исчезла фамилия частного нотариуса Березы, которая оформляла договоры. Был просто указан Хорольский районный нотариальный округ. А также исчезла дата аренды. Просто пустая графа. Пыталась выяснить, кто заходил в реестр и вносил изменения. Сказали, что это невозможно узнать. Мне ничего не оставалось, как вызвать опергруппу.

В полиции уголовное производство открыли 27 апреля этого года. Позже обратились и другие пайщики. Всего - одиннадцать. Также подали в суд гражданские иски. Хотят, чтобы им позволили свободно распоряжаться своей землей.

Руслан Ференци получил паи от бабки в 2018 году. В следующем году оформлял наследство. Договоров не было. Когда заканчивается их действие - выяснить не удавалось.

- Я месяц ездил в земельный отдел, чтобы взять копии документов. Там записано было, что бабка в 2010-ом на 10 лет заключила договор аренды. Его действие заканчивалось в прошлом году. Фермер сказал принести свои документы, чтобы переподписать договора. И здесь на сайте Госгеокадастра нахожу какое-то дополнительное соглашение, где моя земля переходит в аренду на 49 лет. Кто и когда то дополнительное соглашение подписывал - неизвестно, - рассказывает Ференци. - Этому фермеру все в селе доверяли. Он местный. Многие его с детства знали. Исправно за паи платил. Поэтому когда то дополнительное соглашение людям подсовывали - ни у кого даже в мыслях не было, что так непорядочно поступит. Там не было ни цифр, ни дат.

После огласки с некоторыми крестьянами перезаключили договора на 10 и 15 лет, документы подписаны на каждой странице.

Крестьянским фермерским хозяйством "Явор", о котором идет речь, руководит Иван Семука. Людей в заблуждение не вводил, уверяет.

- Много лжи о нас говорят. Не было никакого обмана и умысла. Все подписано по закону. То, о чем рассказывают, пройденный этап. С людьми нет никаких недоразумений. С кем были - все уладили, - говорит Иван Николаевич.

Досудебное расследование по делу продолжается. Сначала было 11 пострадавших. Сейчас часть людей заявления забрали, говорят в областной полиции.

- Пострадавших по делу не менее пяти. Сначала его расследовали как мошенничество. Позже переквалифицировали на статью "подделка документов", - рассказывает Роман Гришин из отдела коммуникации областной полиции. - Сейчас дело на согласовании в прокуратуре в связи с переквалификацией. Назначены экспертизы.

Автор: Анна БОВА
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