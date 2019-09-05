Кобзарь Василий Жданкин погиб по дороге домой

В селе Кременцы на Тернопольщине в автомобильной аварии погиб украинский бард и кобзарь 61-летний Василий Жданкин. Столкнулся с легковушкой, когда ехал домой на скутере вечером 2 сентября.

Василий Жданкин стал первым певцом, который публично исполнил песню "Ще не вмерла Украина" в советское время. На фестивале "Червона рута" в 1989 году получил за нее Гран-при. После провозглашения независимости песня стала официальным гимном государства. В начале 1990-х как кобзарь гастролировал по Украине и миру.

- В последние годы полюбил езду на скутере. Его часто видели в городе или по дороге на дачу, - говорит приятель погибшего, журналист 59-летний Михаил Маслий. - Авария произошла возле краеведческого музея. Василию в мае исполнился 61 год, был в расцвете творческих и жизненных сил. Казалось, что его жизненный стержень, высокая духовность и коренастая фигура имеют запас по крайней мере на более 100 земных лет. Дружили с ним четверть века, не могу поверить в то, что произошло.

Василий Жданкин родился в станице Гурмай Краснодарского края России. Затем переехал в Украину, где учился во Львовской консерватории. Окончил дирижерский факультет Ровенского института культуры. Имел уникальный тембр голоса.

- Как-то поехали с детским ансамблем "Дударик" в Польшу. Имели большие проблемы, потому что Жданкин своей рукой вписал в паспорт собственных детей. Вообще не признавал идентификационных номеров. Говорил, что людей не имеют права оцифровывать, - говорит музыкант и продюсер 39-летняя Соломия Чубай. - Еле сделала ему визу. Его кобза была настолько древняя, что мы ее перевозили через границу как драгоценный антиквариат. Он этим гордился. Любил приезжать к нам в гости со своей дочкой. До ночи говорили и пели давние украинские песни.

Похоронили Василия Жданкина 5 сентября возле могилы матери на кладбище в селе Белокриница Кременецкого района. У кобзаря остались жена Ирина, дочери Кристина, Анастасия и внуки.