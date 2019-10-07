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вторник, 08 октября 2019 07:10

Известного трансплантолога поймали на взятке

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Руководителя отделения трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова Олега Котенко взяли под ночной домашний арест. Такое решение вынес Голосеевский райсуд Киева 4 октября.

Врача обвиняют во взяточничестве - получил от пациента $20 тыс. - 500 тыс. грн. Задержали 3 октября на рабочем месте.

- Всего из кабинета врача изъяли 65 тысяч долларов (1 млн 635 тыс. грн. - ГПУ). Еще 13 тысяч долларов и 7 тысяч евро нашли у него дома. 840 тысяч долларов у него на банковском счете, - говорит Надежда Максимец из столичной прокуратуры.

Олег Котенко - ведущий украинский трансплантолог. Имеет почти 40 лет врачебного стажа. Единственный хирург, который делает в Украине операции по пересадке печени. За вымогательство денег и получение взятки его могут посадить на 10 лет. В Институте задержание коллеги не комментируют.

"Олег Котенко спас тысячи пациентов, которым отказали в помощи другие хирурги. На подготовку такого специалиста необходимо потратить десятки лет и несколько миллионов долларов, - пишет в своем блоге 54-летний Борис Тодуров, директор Института сердца. - На сегодня - это единственный незаменимый специалист в украинской медицине, "потеря" которого повлечет за собой сотни смертей в год тех пациентов, которым не в состоянии помочь другие".

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения 56-летняя Ульяна Супрун считает, что нельзя оправдывать врачей за взяточничество.

- Постсоветская медицинская элита навязала части общества тезис о том, что подобные преступления являются санкционированными. Потому что зарплата у врачей низкая, а они спасают жизни. Поэтому заниматься вымогательством и шантажом людей в отчаянии - это нормально, - говорит Ульяна. - Когда речь идет о таких преступлениях, не может быть места для двойных стандартов. О скольких пациентах, которые не смогли собрать необходимую сумму, мы никогда не узнаем? Сколько жизней потеряно, потому что подобные врачи не захотели оперировать без наличных? В правовом государстве все равны перед законом, и правосудие осуществляется независимо от имущественного или социального положения.

Автор: Анна БОВА
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Дата
08
октября

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