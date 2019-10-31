Из окна больницы свалились двое детей

В Большой Михайловке Одесской области 28 октября из окна второго этажа районной больницы выпали 2-летний Петр и его сестра Любовь, 5 лет.

Накануне соцслужбы забрали их из семьи. Привезли к медикам без одежды, грязных и простуженных. Однако дети все время просились к матери, дважды пытались убежать.

После падения с 5-метровой высоты девочка проломила голову. Находится в реанимации областной детской больницы. У ее брата - травма позвоночника, он в травматологии.

- Детей привезли в шоковом состоянии. Девочка тяжелая, травмировала голову. Она в сознании. Но что случилось - не помнит, - говорит Татьяна Покатилова из областной больницы.

Дети с матерью и отчимом жили в заброшенном доме в селе Ивановка. Туда женщина с малышами приехала два месяца назад. Говорила, что сама из Киевщины. Сбежала от мужа, потому что бил. Семью проверили после звонка анонима. Рассказал, что дети попрошайничают на железной дороге.

- Документов у женщины не было - ни собственных, ни на детей. В конце концов, нашлись копии, - говорит Иванна Бурлакова, руководитель службы по делам детей Великомихайловской районной администрации. - С матерью провели работу. Решают вопрос, чтобы была рядом с детьми в больнице.

Заведующая педиатрическим отделением районной больницы и санитарка получили выговоры. Медсестру, которая должна была присматривать за детьми, - уволили. Дело расследует полиция.