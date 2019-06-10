Ивану Кононенко сожгли дом, который не хотел продавать

- Я отсюда все равно никуда не поеду. 20 лет здесь живу, - говорит 43-летний Иван Кононенко из Белой Церкви на Киевщине. В ночь на 20 мая подожгли его дом. Считает, что это сделали владельцы офисного центра неподалеку. Хотят на месте его двора построить парковку.

- Пламя протянулось на 200 метров. Огонь уничтожил крышу и дом. Задействовали пять машин и 16 пожарных, - говорит Геннадий Кваша из пожарной службы города.

Дом расположен на ул. Ивана Франко, 1 в центре города. Построен из белого силикатного кирпича. Сегодня стоит с обугленными стропилами, потолок местами провалился в комнаты.

Иван Кононенко выносит лом со двора, складывает в микроавтобус "Газель". Собирается сдать, чтобы купить полиэтиленовую пленку. Ею покрыть дом, чтобы не протекал в дождь. Трое детей тянут железки, хотят помочь. Родители ругаются, чтобы не поднимали тяжелого.

- Подожгли соседнюю часть дома. Огонь перекинулся на мою. Эти дворы "лакомый кусочек". Когда я сделаю крышу, они снова подожгут, - говорит Иван Кононенко. На восстановление дома средств нет. Живет в полуразрушенном.

- Приходили из социальной службы. Дали список документов, которые нужно подать, чтобы выплатили материальную помощь, - продолжает.

Кононенко в прошлом занимался единоборствами. На соревнованиях в Азии получил черепно-мозговую травму.

- Иван - инвалид второй группы. Живет на пенсию. Продает в электричках батарейки и липучки от мух. Семьи нет, - говорит 57-летний Александр Волик, член общественной организации ''Общество возрождения Украинской нации''. - Помогаю ему, потому что он никому не нужен. Сам даже расписаться не может, а пенсии на ремонт не хватит.

- От его имени я написал письма мэру и главе районной администрации. Просил помощи у общественных организаций и политических партий. Не захотели даже регистрировать письма. Мол, это не их юрисдикция. Откликнулись только неравнодушные в "Фейсбуке". Привезли Ивану тысячу гривен. После этого написал президенту Зеленскому, что местная власть ничего не делает.

- Из меня вышел бы хороший милиционер. Нашла мужскую сандалию и резиновую медицинскую перчатку. Наверное, это тех, кто поджег дом, - говорит соседка 49-летняя Светлана. Полноватая, одета в цветастый халат. С коротко подстриженными светлыми волосами.

- Здесь наркоманы часто оставляют "закладки". Набросала им стекла, чтобы нигде не могли спрятать наркотики, - ведет к гаражам. По дороге курит сигарету.

- В день пожара, перед тем как загорелось, была драка. Приезжали какие-то киевские на серой иномарке. Может, это из-за них. Но, скорее всего, что это дело рук владельцев торгового центра. Здесь строят неподалеку, - женщина показывает на новостройку на перекрестке ул. князя Владимира и ул. Юрия Гагарина.

Соседи говорят, что после пожара к Ивану приходили две женщины из агентства недвижимости. Предлагали ему продать дом за $24 тыс. - 643 тыс. грн. Такой дом в центре города стоит почти 2,6 млн грн.

Офисный центр строит общество с ограниченной ответственностью "Современное Еврожилье". Занимает 0,3 га. В 2018 году взяло землю в аренду на три года.

- Там будет трехэтажное офисное помещение, - говорят работники фирмы. - В частном секторе никакую стоянку построить невозможно. О пожаре ничего не знаем.

В полиции Белой Церкви зарегистрировали уголовное производство по факту поджога.

Социальная служба города пообещала начать выплачивать Ивану помощь с середины июня. Сумму не называют.