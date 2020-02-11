Инструктора тира застрелила посетительница

Октябрьский райсуд Полтавы арестовал без права на залог 18-летнюю Веронику Моторную. Она днем ​​7 февраля застрелила 64-летнего Игоря Смолянинова, инструктора тира "Объект 7,62" на ул. Пилипа Орлика.

- Девушка несколько раз выстрелил в инструктора. Попала в голову и туловище. Тренироваться в тир приходила и раньше. Мужчина скончался на месте, - говорят в областной полиции.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

- Это получилось случайно. Я не хотела, чтоб он умирал, - объяснила содеянное Вероника.

Вероника Моторная родом из Днипра. В Полтаву полтора месяца тому назад приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жили вместе. В день убийства поссорились. Якобы из-за ревности. Девушка пошла в тир снять стресс. Стреляла из пистолета "Глок", автомата АК-74 и пистолета Марголина - самозарядный малокалиберный пистолет для спортивной стрельбы. Из убила инструктора.

Работники тира событие не комментируют. Известно, что ранее он принадлежал школе. Сейчас там тренируются полицейские.

- Там есть пять или шесть инструкторов. Свободно зайти туда никто не мог. Только с разрешением МВД, лицензией и кучей справок. Интересно, как пропустили ту девушку, - говорит местный 50-летний Роман, фамилию не указывает.

Под стражей Вероника Моторная будет до 7 апреля. За содеянное ее могут посадить на 15 лет.