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пятница, 12 июля 2019 07:40

Инну Дубик задушил знакомый

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9 июля в селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области похоронили 13-летнюю Инну Дубик. Ее изнасиловали и задушили.

Девочка исчезла 23 июня. Днем пошла в магазин за хлебом и лимонадом и не вернулась. Родители об ее исчезновении сообщили через шесть дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали. Об этом рассказали в полиции.

Инна училась в школе, перешла в восьмой класс. Была средней из трех детей в семье Татьяны и Юрия Дубик. Имеют еще 15-летнего и 12-летнего сыновей. Долгое время семья состояла на учете социальных служб как неблагонадежная. Однако последние полгода жалоб на них не поступало.

Девочку искали полицейские, кинологи с собаками и волонтеры.

- Мы прочесали все село, проверили заброшенные дачи - бесполезно, - рассказывает 42-летняя Татьяна Карнаух. Принимала участие в поиске Инны. - Потом появилась информация, что девочку видели в Желтых Водах. Отправились туда. Обошли весь город, но Инны не нашли. Сложно было работать, потому что в селе ребенком мало интересовались. Мол, девочка мать не слушала, много требовала. Из дома убегала и раньше.

Инна рано начала взрослую жизнь. Общалась со старшими ребятами, выпивала, говорят жители Миролюбовки.

- Там все село неблагонадежное, если такими мерками говорить. Дубики - не исключение. Татьяна раньше в Желтых Водах работала. Ее муж - у местного фермера. Но что-то не сложилось, - рассказывает местный депутат Евгений Ведута, 29 лет. - Сейчас хозяйничают дома. Держат корову, хозяйство. С того и живут.

Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему 24 года, родом из Сумской области. В селе живет недавно. Имеет прозвище "Дымок". Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следственным объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил.

Соцслужбы дополнительно проверят семью Дубиков и хотят забрать на реабилитацию младшего сына.

Автор: Анна БОВА
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Дата
12
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