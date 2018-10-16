Игорь Олийнык повесился после убийства любимой и ее матери

— Одержимый от любви сделался. Как слышал о Гале, глаза менялись. Вел себя, как безумный, — 45-летняя Ольга Вареник из села Вербов Подгаецкого района на Тернопольщине говорит об односельчанине Игоре Олийныке, 31 год.

24 сентября его нашли повешенным в саду соседа. За два дня до того на хуторе Крымка зарезал 26-летнюю Галину Скаржинскую и ее мать Надежду, 61 год. Убийство произошло на виду у сына Галины — 6-летнего Богдана.

Хутор Крымка имеет две улицы, рядом лес. Там живет 10 людей. В тот вечер Олийнык устроил пожар во дворе брата Галины. Поджег овин с сеном, огонь перекинулся на дом. Пока соседи пытались его затушить, пошел убивать любимую.

— Галя имела парня. Все думали, дело к свадьбе идет. А он бросил ее беременной, — рассказывает 32-летняя Мария Смык, голова Лысанского сельского совета, куда входит Крымка. — Она родила ребенка, жила возле мамы. О сынке хорошо заботилась. Хозяйство большое держали. Где-то год назад сошлась с Сергеем. Думала, поддержкой будет в жизни. Но отношения не сложились. Раньше имел проблемы с законом. Был вспыльчивым. Решила, что не нужен ей такой. Недавно встретила другого — 33-летнего Василия. Он из соседнего Угрина. Перебралась к нему. Должны были пожениться. В тот вечер приехала с сыном помочь матери по хозяйству.

Олийныка судили за избиение односельчанина в 2014 году. Пострадавший забрал заявление, дело закрыли. Впоследствии Игорь подрезал родного брата, стал часто выпивать. Галина избегала его, но мужчина не давал ей покоя.

— Говорил: "Не будешь со мной, не будешь не с кем". Хотел Галю вернуть. Вероятно, узнал, что замуж собралась. Поэтому и спланировал убийство, — говорит Оксана Ящик, 33 года, сестра Галины. — На матери и Гале живого места не было. У сестры все тело в ранах, ножом пробил сердце. У мамы была разбита голова, поломанный нос, пробиты легкие. В комнатах кровь, все разбросано. Богданчик в уголке сидел, все видел.

Игорь не первый раз напал на Галину. В конце августа порезал ей левую руку и спину, по словам родных.

— Нового сожителя Гали боялся. Чтобы увидеть ее, придумал план — спутал корове ноги в поле, — говорит 45-летний Сергей Крета из областной полиции. — Женщина пошла искать скотину, там ее подстерег. Угрожал расправой. На него составили протокол. Объяснял, что это все любовь.

После убийства Олийнык скрывался. Его объявили в розыск.

— Хотел убежать в Ивано-Франковск. Оттуда выехать на заработки в Россию, — продолжает Крета. — Нужного автобуса не было, начал прятаться в лесах. На поиски, кроме полиции и кинологов, отправились местные. Понимал, что его скоро схватят. Позвонил председателю села. Сказал, если не прекратят, что-то себе сделает. Его нашли в петле еще теплого.

Игорь Олийнык из многодетной семьи. Имеет сестру Галину, 30 лет, и брата 28-летнего Василия. Их воспитывала мать Ольга Сафроновна, 63 года. Закончил училище по специальности сварщика. В селе был разнорабочим, ездил на заработки.

— Односельчане об Игоре положительно отзываются. Работяга, как и все в его семье, — добавляет Ольга Вареник. — Крыши людям перекрывал, за всякую работу брался. По молодости похулиганил — пьяный побил человека. Но больше с ним проблем не возникало. Сильно полюбил Галину. Все, что заработает, нес ей. Я последняя с ним говорила. Первое, что спросил, — как там его мама. Просила не делать глупости — не послушал. Хоронили его в один день с убитыми женщинами. Игоря — на краю кладбища, как самоубийцу.

Сына Галины Богдана к себе забрала тетя Оксана Ящик. Имеет двух старших детей.

Уголовное осуществление по факту двойного убийства закрыли в связи со смертью подозреваемого.