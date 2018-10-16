Игорь Олийнык повесился после убийства любимой и ее матери

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 774
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 594
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 873
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 4680
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2340
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
2
2
3
2
5
Склад боеприпасов подорвали в четырех местах
Склад боеприпасов подорвали в четырех местах
Ветерана АТО убили на собственном дворе
Ветерана АТО убили на собственном дворе
Из колонии сбежали трое заключенных
Из колонии сбежали трое заключенных
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Наталия Кривко нашла повешенным 12-летнего сына
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 900
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3771
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2034
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4365
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 432
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 07:45

Игорь Олийнык повесился после убийства любимой и ее матери

  Комментировать
 

— Одержимый от любви сделался. Как слышал о Гале, глаза менялись. Вел себя, как безумный, — 45-летняя Ольга Вареник из села Вербов Подгаецкого района на Тернопольщине говорит об односельчанине Игоре Олийныке, 31 год.

24 сентября его нашли повешенным в саду соседа. За два дня до того на хуторе Крымка зарезал 26-летнюю Галину Скаржинскую и ее мать Надежду, 61 год. Убийство произошло на виду у сына Галины — 6-летнего Богдана.

Хутор Крымка имеет две улицы, рядом лес. Там живет 10 людей. В тот вечер Олийнык устроил пожар во дворе брата Галины. Поджег овин с сеном, огонь перекинулся на дом. Пока соседи пытались его затушить, пошел убивать любимую.

— Галя имела парня. Все думали, дело к свадьбе идет. А он бросил ее беременной, — рассказывает 32-летняя Мария Смык, голова Лысанского сельского совета, куда входит Крымка. — Она родила ребенка, жила возле мамы. О сынке хорошо заботилась. Хозяйство большое держали. Где-то год назад сошлась с Сергеем. Думала, поддержкой будет в жизни. Но отношения не сложились. Раньше имел проблемы с законом. Был вспыльчивым. Решила, что не нужен ей такой. Недавно встретила другого — 33-летнего Василия. Он из соседнего Угрина. Перебралась к нему. Должны были пожениться. В тот вечер приехала с сыном помочь матери по хозяйству.

Олийныка судили за избиение односельчанина в 2014 году. Пострадавший забрал заявление, дело закрыли. Впоследствии Игорь подрезал родного брата, стал часто выпивать. Галина избегала его, но мужчина не давал ей покоя.

— Говорил: "Не будешь со мной, не будешь не с кем". Хотел Галю вернуть. Вероятно, узнал, что замуж собралась. Поэтому и спланировал убийство, — говорит Оксана Ящик, 33 года, сестра Галины. — На матери и Гале живого места не было. У сестры все тело в ранах, ножом пробил сердце. У мамы была разбита голова, поломанный нос, пробиты легкие. В комнатах кровь, все разбросано. Богданчик в уголке сидел, все видел.

Игорь не первый раз напал на Галину. В конце августа порезал ей левую руку и спину, по словам родных.

— Нового сожителя Гали боялся. Чтобы увидеть ее, придумал план — спутал корове ноги в поле, — говорит 45-летний Сергей Крета из областной полиции. — Женщина пошла искать скотину, там ее подстерег. Угрожал расправой. На него составили протокол. Объяснял, что это все любовь.

После убийства Олийнык скрывался. Его объявили в розыск.

— Хотел убежать в Ивано-Франковск. Оттуда выехать на заработки в Россию, — продолжает Крета. — Нужного автобуса не было, начал прятаться в лесах. На поиски, кроме полиции и кинологов, отправились местные. Понимал, что его скоро схватят. Позвонил председателю села. Сказал, если не прекратят, что-то себе сделает. Его нашли в петле еще теплого.

Игорь Олийнык из многодетной семьи. Имеет сестру Галину, 30 лет, и брата 28-летнего Василия. Их воспитывала мать Ольга Сафроновна, 63 года. Закончил училище по специальности сварщика. В селе был разнорабочим, ездил на заработки.

— Односельчане об Игоре положительно отзываются. Работяга, как и все в его семье, — добавляет Ольга Вареник. — Крыши людям перекрывал, за всякую работу брался. По молодости похулиганил — пьяный побил человека. Но больше с ним проблем не возникало. Сильно полюбил Галину. Все, что заработает, нес ей. Я последняя с ним говорила. Первое, что спросил, — как там его мама. Просила не делать глупости — не послушал. Хоронили его в один день с убитыми женщинами. Игоря — на краю кладбища, как самоубийцу.

Сына Галины Богдана к себе забрала тетя Оксана Ящик. Имеет двух старших детей.

Уголовное осуществление по факту двойного убийства закрыли в связи со смертью подозреваемого.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игорь Олийнык повесился после убийства любимой и ее матери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Фрески с крупнейшего столичного собора забрал Эрмитаж

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

Самое читаемое
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28795
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26372
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 23043
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 22248
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19562
Скандалы
Поселок остался без воды
Поселок остался без воды Просмотров: 45
Стреляли в двух предпринимателей
Стреляли в двух предпринимателей Просмотров: 9
Склад боеприпасов подорвали в четырех местах
Склад боеприпасов подорвали в четырех местах
2
 1 Просмотров: 891
Отправить Муженко в отставку — мало. Нужно привлечь его к ответственности
Отправить Муженко в отставку — мало. Нужно привлечь его к ответственности Просмотров: 1449
Воспитателя санатория обвинили в избиении детей
Воспитателя санатория обвинили в избиении детей Просмотров: 126
Больше всего комментируют
20
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
10
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Голосов: 1191
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua