Фермер Владимир Сердюченко повесился из-за долгов

13 мая в селе Шевченково Килийской объединенной территориальной громады в Одесской области похоронили фермера 66-летнего Владимира Сердюченко. Накануне в 7:30 родные нашли его в петле. В предсмертной записке указал, что сводит счеты с жизнью из-за неурожая и долгов.

— Мне когда позвонили — не поверил. Трижды переспросил. Владимир Николаевич был фермером средней руки. Выращивал зерновые. Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, которую арендовал у местных. Из-за засухи весь урожай погиб. А это — значительные финансовые потери, — рассказывает председатель Килийской территориальной громады Павел Бойченко, 40 лет.

— За арендованные паи должен выплатить 900 тысяч гривен. Владимир Николаевич совестливый. Не хотел оставить без обещанного людей, которые ежедневно приходили к его двору.

Мы месяц тому назад обращались к высшему руководству государства с просьбой помочь, — добавляет. - Не крупным сельскохозяйственным корпорациям, а земледельцам. Но нас не услышали. Поэтому обращаемся снова. Потому что это проблема не только фермеров. Но и сотен семей-дольщиков, ожидающих выплаты. Государство должно поддержать субсидиями из государственного бюджета.

Владимир Сердюченко работал в колхозе. После распайки занялся фермерством. Привлек сына 39-летнего Игоря.

— В прошлом году был неурожай. Сейчас засуха, даже старожилы такой не помнят. Фермеры обращаются к нам из-за убытков, составляем акты. Владимир Николаевич держал все в себе. Наверное, понимал, что никто не поможет, — говорит 45-летний Александр Остапенко, голова Шевченково. — Был порядочный и ответственный. А в такие проблемы попал. Из-за потерь урожая в этом году даже комбайн в поле не выгнал.

В полиции подтвердили факт самоубийства.

— Оставил предсмертную записку. На теле следов насилия не обнаружили, — говорит Любовь Гордиевская из областной полиции.

У Владимира Сердюченко остались жена Любовь Сергеевна, сын Игорь, 37-летняя дочь и внуки. Выплаты долгов теперь лягут на плечи семьи.