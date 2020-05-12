Фермер Владимир Сердюченко повесился из-за долгов

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 846
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 666
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1314
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1701
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5553
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
3
5
3
4
6
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
3-летнего Александра Соболева застрелили в центре Киева
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1701
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4014
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 333
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 07:10

Фермер Владимир Сердюченко повесился из-за долгов

  Комментировать

13 мая в селе Шевченково Килийской объединенной территориальной громады в Одесской области похоронили фермера 66-летнего Владимира Сердюченко. Накануне в 7:30 родные нашли его в петле. В предсмертной записке указал, что сводит счеты с жизнью из-за неурожая и долгов.

— Мне когда позвонили — не поверил. Трижды переспросил. Владимир Николаевич был фермером средней руки. Выращивал зерновые. Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, которую арендовал у местных. Из-за засухи весь урожай погиб. А это — значительные финансовые потери, — рассказывает председатель Килийской территориальной громады Павел Бойченко, 40 лет.

— За арендованные паи должен выплатить 900 тысяч гривен. Владимир Николаевич совестливый. Не хотел оставить без обещанного людей, которые ежедневно приходили к его двору.

Мы месяц тому назад обращались к высшему руководству государства с просьбой помочь, — добавляет. - Не крупным сельскохозяйственным корпорациям, а земледельцам. Но нас не услышали. Поэтому обращаемся снова. Потому что это проблема не только фермеров. Но и сотен семей-дольщиков, ожидающих выплаты. Государство должно поддержать субсидиями из государственного бюджета.

Владимир Сердюченко работал в колхозе. После распайки занялся фермерством. Привлек сына 39-летнего Игоря.

— В прошлом году был неурожай. Сейчас засуха, даже старожилы такой не помнят. Фермеры обращаются к нам из-за убытков, составляем акты. Владимир Николаевич держал все в себе. Наверное, понимал, что никто не поможет, — говорит 45-летний Александр Остапенко, голова Шевченково. — Был порядочный и ответственный. А в такие проблемы попал. Из-за потерь урожая в этом году даже комбайн в поле не выгнал.

В полиции подтвердили факт самоубийства.

— Оставил предсмертную записку. На теле следов насилия не обнаружили, — говорит Любовь Гордиевская из областной полиции.

У Владимира Сердюченко остались жена Любовь Сергеевна, сын Игорь, 37-летняя дочь и внуки. Выплаты долгов теперь лягут на плечи семьи.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фермер Владимир Сердюченко повесился из-за долгов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 22700
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 20970
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 14310
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 10161
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 9927
Скандалы
"Схватил меня и ударил ножом. Я упала"
"Схватил меня и ударил ножом. Я упала" Просмотров: 9
"Дядю похитили. Требовали написать дарственную на дом"
"Дядю похитили. Требовали написать дарственную на дом" Просмотров: 2223
Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог
Причастные к гибели 5-летнего Кирилла Тлявова вышли под залог Просмотров: 108
"Дочь везде караулил. Говорил, если не будешь со мной — не будешь жить"
"Дочь везде караулил. Говорил, если не будешь со мной — не будешь жить" Просмотров: 3339
6-летнюю Милену Шевелеву искали более 500 человек
6-летнюю Милену Шевелеву искали более 500 человек Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 117
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua