Евгению Александровскую загрыз ротвейлер

- Женю привезли в больницу в ужасном состоянии. Без сознания, скальп снят, все тело искусано. Врачи шесть часов боролись за ее жизнь, но бесполезно. Около четырех утра она умерла, - говорит Юлия Полевская из города Вознесенск Николаевской области.

Вечером 18 февраля на ул. Котовского ее знакомую 27-летнюю Евгению Александровскую покусал ротвейлер. Прохожие вызвали на место "скорую" и полицию.

- Потеряла много крови, у нее было переохлаждение. Это и стало причиной смерти, - говорит Александр Дышловой из Вознесенской больницы.

Евгению с детства воспитывала бабушка. Мать Анжела Доний была лишена родительских прав из-за пьянства. Об отце ничего не известно. Женщины жили вместе.

Родные предполагают, собаку натравил 35-летний Геннадий, с которым Евгения раньше встречалась.

- Она вечером гулять пошла, с кем - не сказала. А утром нам сообщили о том, что случилось, - рассказывает 49-летняя Анжела Николаевна. - Люди рассказывают, что в тот вечер видели Женю с ее бывшим. Он как раз держит ротвейлера. Мог отомстить, что его бросила и начала встречаться с другим.

В то, что Евгения могла спровоцировать нападение собаки, ее знакомые не верят.

- Была спокойная, адекватная. Животных любила, не стала бы специально дразнить, - добавляет Юлия. - Перед нападением Женя гуляла с каким-то мужчиной. По описанию похож на Гену. С ним была собака. Сидели на скамейке, выпивали. Видел наш общий знакомый и еще одна местная девочка. Криков никто не слышал. Женя несколько часов лежала искусанная на улице, пока ее не заметил таксист. Он вызвал "скорую" и полицию.

- Проходил возле того места на следующий день. Все было залито кровью. Валялись куски одежды и тела, - рассказывает местный 26-летний Дмитрий Сазонов.

Геннадий живет на улице, где произошла трагедия. Пьянствует. Соседи подтверждают, что имеет собаку породы ротвейлер.

- Он неадекватный. Живет вдвоем с отцом. Чем занимаются, не знаю. Только выпьет, пес бегает без намордника. Еще ругается, чтобы его не трогали, - рассказывает 38-летняя Валентина из Вознесенска. - После трагедии с Женей их не видели. В доме не светится. Слышно, что собака во дворе лает.

В полиции гибель Евгении расследуется по статьям "умышленное убийство" и "оставление в опасности".

- Женщину нашли без сознания, возле нее сидел ротвейлер. Сбежал, когда подошли полицейские, - говорит Дмитрий Шаповалов, руководитель местного отдела полиции. - Владельца собаки устанавливаем.

Евгению Александровскую похоронили 22 февраля.