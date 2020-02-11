Екатерина Помазан убила себя из-за долгов

35-летнюю Екатерину Помазан похоронили в Кременчуге Полтавской области 5 февраля. Совершила самоубийство - ввела себе через катетер смертельную дозу лекарств. Это мог быть препарат для наркоза, по одной из версий.

Екатерина 17 лет работала медсестрой в реанимационном отделении 1-й городской больницы. Имела доступ к лекарствам. Суицид совершила, потому что набрала много кредитов, не могла отдать. Боялась коллекторов.

31 января отметила день рождения.

- Не было громких гуляний. Утром подарил ей золотое кольцо. Попили кофе и все, - говорит муж покойной Станислав Помазан, 42 года. - В понедельник была такая, как и всегда. Я пошел на работу. А потом звонит ее брат: "Катя умерла". Приехал домой, а там ее брат, дядя, мать, двое полицейских и судмедэксперт. Кто нашел ее тело, мне не сказали. Полицейские рассказали, что у нее на правой руке стоял катетер. В него и ввела лекарство. Оставила записку, что никого не винит, но не может выдержать давления кредиторов.

Не знал, что жена брала займы, утверждает Станислав Помазан:

- Кольцо, которое я ей подарил - исчезло. Еще раньше из дома пропало золото. Там было и кольцо моего отца. Екатерина тогда сказала, что нас ограбили. Поверил. Всегда ей доверял. А она, оказалось, оформляла кредиты не только на себя, но и на меня. Деньги брала и у коллег, сказали полицейские. Домой ничего не покупала. Не знаю, где тратила.

После смерти жены кредиторы начали звонить Станиславу. Требуют отдать деньги. Угрожают конфисковать имущество. Мужчина сейчас живет с матерью. Из-за трагедии у нее ухудшилось состояние здоровья.

- Я даже не был на похоронах Кати, потому что матери стало плохо. Сидел возле нее, - добавляет Помазан.

- Открыли уголовное производство по факту смерти женщины. Не исключено, что будет внесена дополнительная квалификация. Есть информация, что самоубийство она совершил из-за коллекторов, которые пытались "выбить" долги, - говорит 50-летний Юрий Сулаев из областной милиции.

Следователи выясняют, где медсестра взяла лекарства.

- Результатов судебно-медицинской экспертизы еще нет. Точно сказать, какое вещество женщина ввела, не можем, - говорит начальник управления здравоохранения Кременчугского горсовета Максим Середа. - В отделении проверили препараты. Все на месте.