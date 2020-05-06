"Дядю похитили. Требовали написать дарственную на дом"

— Нас запугивали. Говорили, если добровольно не отдадим деньги или дом — другие рычаги найдут. За нами следили неизвестные. Хотят заставить жить в постоянном страхе. Но я не собираюсь уступать, потому что ничего незаконного не делал, — 48-летний Владимир Бондарь из села Гора Бориспольского района на Киевщине рассказывает об угрозах за дом, унаследованный вместе с братом от родного дяди 64-летнего Алексея Севастьяна.

Он умер 25 января этого года в больнице. У него была пневмония, обострились сопутствующие болезни. До того успел составить завещание на племянников, сыновей сестры. Официально в браке никогда не был, детей не имел. Однако после его смерти на дом нашлись и другие наследники.

— Дядя любил выпить. Может, поэтому семьи не создал. Близких родственников, кроме нас с братом, у него не было. Его дом - за два от нашего. Каждый день виделись. Звали к себе на обеды-ужины, — рассказывает Владимир Григорьевич. — Полгода тому назад к нему стали наведываться неизвестные. Один из них — Анатолий Остапенко. Назвался адвокатом. В селе имеет участок пустой. Но никогда там не появлялся. Живет в Киеве на Печерске. Водочку дяде привозил. Когда узнал, что он не одинок, пробовал договариваться. Мол, деда переселяй, дом продай, а деньги пополам. Потому что вам все равно не достанется, вы за ним не ухаживаете. Еще какие-то люди приезжали на машинах, за нами следили. Мы вызывали полицию, тогда они убегали. В начале января дядю похитили. Дня через три-четыре вернулся. Признался, что Остапенко держал его в Киеве в квартире. Требовал написать дарственную на дом. Мы заявили в полицию и прокуратуру. Дядю я забрал к себе. Через несколько дней он заболел. Две недели лежал в больнице, но спасти не смогли.

Бондари настояли на судебно-медицинской экспертизе. Чтобы убедиться, что смерть Алексея Севастьяна - не уголовная.

— Его же похищали. Мало чем могли напоить или обколоть, чтобы быстрее умер. После того он и захотел составить завещание. Дом отписал на меня с братом, — добавляет Владимир. — Вдруг объявился еще один наследник. Его привез Остапенко. Назвался Эрнестом Кравченко. Сказал, ему 26 лет и он внебрачный сын моего дяди. Раньше этого парня не видел. Если правду говорит — пусть обращается в суд, доказывает и будем разбираться. Дом продавать с братом не намерены, потому что это наша родина. Финансово парню поможем, если подтвердит родство. А мошенникам не дадим ни копейки.

Зато Остапенко мошенниками называет Бондарей. Говорит, на дом не претендует. Хочет помочь законному наследнику.

— Сын с отцом общался, хоть никогда не носил его фамилию. Тот хотел все оставить Эрнесту. И когда заговорил о завещании на сына, племянники его похитили. Держали в подвале, где он заболел. Видно, заставить подписать завещание не смогли. Поэтому под каким-то предлогом оформили ипотечный кредит. Якобы один из племянников дал ему 40 тысяч долларов под залог дома. Это за две недели до смерти мужчины, — говорит Анатолий Остапенко, 44 года. — На похоронах к гробу никого не подпускали, потому что лицо было избито. Так все обставили, что сын остался без наследства.

Владимир Бондарь слова адвоката отрицает. Никаких ипотечных кредитов они с братом не брали, уверяет.

- Дом покойного Севастьяна - лакомый кусок. Старый, но под 200 "квадратов". Расположен на одной из центральных улиц, — продолжает Анатолий Остапенко. — Вместе с землей может стоить под 100 тысяч долларов. А если подремонтировать, то все 200. Но чтобы доказать мошенничество, надо судиться года три и выложить на экспертизы немало денег.

— Оба брата Бондари хорошие хозяева, хорошие люди, — говорит работница сельсовета. Имя просит не указывать. — О них все село только хорошее говорит. А теперь они должны оправдываться. Нормально за дядей ухаживали. В больнице все оплачивали, бешеные суммы. Похоронили по-человечески. Кафе заказали, поминальный обед. О сыне покойного впервые слышу. Раньше в селе не видела.

Даже если внебрачному сыну Алексея Севастьяна удастся установить родственные связи, то есть завещание. Оно перекрывает наследование между родителями и детьми, говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет.

— Тот, кто хотел незаконно завладеть домом, не ожидал сопротивления от родственников. Поэтому и появился еще один наследник, — говорит Старенький. — Но с правовой точки зрения другие наследники здесь никак не могут претендовать на дом. Такова воля покойного. Это возможно только, если установили бы, что наследники причастны к смерти дяди. Экспертиза доказала обратное. В суде дело перспективы не имеет.