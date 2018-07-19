Двое братьев угорели в замкнутом доме

— Большого огня не было. Тлели ходунки, подушка и тумбочка. Все было в дыму. Пожар затушили двумя ведрами воды. Но детей не спасли, нашли в комнате мертвыми, — рассказывает Мария из села Войнилов Калушского района на Ивано-Франковщине.

Здесь 12 июля около 19:00 угорели братья — 4-летний Александр и 17-месячный Роман Суслики. Их одних в доме оставил отец 27-летний Михаил. Мать Олеся, 25 лет, работала в ночную смену на предприятии "Карпаты".

— Мужчина уложил младшего сына спать, старшему включил мультфильмы по телевизору. Мальчик попросил купить ему сок, — рассказывает Алла Бойчук из областной полиции. — Папа замкнул детей и пошел в магазин.

Мужчины не было около часа, по дороге он еще посетил кума. Когда вернулся — из-под дверей шел густой дым.

— По одной из версий, старший мальчик забавлялся спичками. Искра упала на ковер, который начал тлеть, — добавляет Алла Бойчук. — В доме была высокая концентрация угарного газа.

Родители и раньше оставляли детей одних дома, говорят соседи.

— На учете социальных служб Суслики не находились, — говорит председатель села Марьяна Масляк, 27 лет. — О детках родители заботились.

Причину смерти братьев должны установить эксперты.