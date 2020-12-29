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среда, 30 декабря 2020 07:50

"Дверь открыть не смогла. Объяснили, что ключи сувенирные"

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- Очень обрадовалась, что у меня будет свое жилье. Но когда посмотрела дом, а потом еще получила платежки с долгами по коммуналке — была шокирована, — о полученном от государства жилье рассказывает 19-летняя Алина Колонцова из Дружковки Донецкой области.

Алина-сирота. Родителей не помнит. Они умерли, когда ей было 4 года. При каких обстоятельствах - не знает. Жила в интернате, потом — в семье опекунов. Сейчас живет с подругой и ее родителями, которые ее приютили. Работает в пиццерии официанткой-кальянщицей. По закону, имеет право получить от государства деньги на покупку жилья или получить готовое. Алине предусмотрена сумма в 345 тыс. грн, хотела ею воспользоваться. Но не успела с документами, как ей объяснили. Поэтому согласилась на квартиру, ключи от которой ей вручили в начале сентября во время празднования Дня города.

- Хотела получить деньги. Сдала документы и уехала в другой город на работу. Выяснилось, что не добавила одну справку — о составе семьи. Но мне сказали, что уже поздно, — рассказывает Колонцова. - Деньги не получу, потому что нет государственной субвенции. Предложили жилье. Обрадовалась. Сразу после праздника пошла по адресу, указанному на ключах. Но дверь открыть не смогла. Обратилась в исполком. Там объяснили, что ключи сувенирные. Настоящие получу, когда будет готов ордер на квартиру.

За две недели необходимые документы были сделаны.

— Но вместо квартиры на улице Солидарности, 43, мне выдали жилье в доме 54 на улице Космонавтов, — продолжает. - Это малосемейка, которую в городе называют муравейником. Стены в подъезде расписаны, света нет, лифт не работает. Квартира - на девятом этаже с аварийным балконом. Еще и получила платежку с долгом за воду в 8 тысяч гривен на свое имя. Была в шоке — я же еще не прописалась. Позже выяснилось, что также висит долг за тепло — 39 тысяч. Решила, такого подарка не хочу. Пошла в городской совет. В квартиру вернулась вместе с мэром. На аварийный балкон не рискнул выйти, только заглянул.

Алина отдала ключи и документы на квартиру. Хочет получить от государства компенсацию, чтобы купить жилье в другом городе.

- Мечтаю уехать. Куда - еще не знаю. Люблю свой город. Но у нас нет работы. Приходится работать за копейки. Получаю 150 гривен за день, — говорит Алина Колонцова.

Об этой проблеме стало известно городским депутатам. Взялись помогать. Выяснилось, что ремонт в квартире стоимостью 10-15 тыс. грн обошелся почти в 200 тыс. грн. Квартиры в том доме не пользуются популярностью, говорят местные. Владельцы часто их отдают в обмен на погашение коммунальных долгов.

- В квартире сделан косметический ремонт. Установлена газовая плита и раковина, бойлер и ванна. По документам это стоило 192 тысячи гривен. Трудно сказать, почему так дорого. Запросили документы у заказчика, будем разбираться, — говорит депутат городского совета Денис Миронов, 39 лет. - Не понимаю, где логика. За эти деньги можно было купить квартиру с ремонтом и мебелью в более приличном районе. После огласки вопрос сдвинулся. Уже было заседание комиссии жилищно-коммунального хозяйства. Алину снова поставили в очередь. Она - в первой десятке. Получит ли деньги - будет известно в следующем году. Зависит, выделят ли субвенции под эту государственную программу для области.

Алине выдали квартиру вместо денег, потому что они не поступили, говорит Дружковский городской голова Владимир Григоренко. Подтвердил, что этот вопрос теперь на контроле.

— Мы на 2021 год включили ее в список, снова его подаем. Возможно, придется ждать несколько лет, — добавляет Григоренко.

Автор: Анна БОВА
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