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среда, 19 декабря 2018 07:30

Два подъезда дома завалились от взрыва

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— Услышали грохот. Из дома сыпалась груда кирпичей и летели вещи во все стороны. Спасателей на месте еще не было. Мы бросились смотреть, кому помощь нужна, — рассказывает 35-летний Александр Гречуха из Фастова на Киевщине.

14 декабря около 9:15 возвращался с напарником с работы, когда произошел взрыв в подъезде №5 пятиэтажного дома по ул. Садовой, 10.

— Поднялись по лестнице до четвертого этажа, в этот момент оборвался пролет. Успели отскочить в сторону, — продолжает Александр. — Я остался на месте, напарник не побоялся и полез вверх. Отыскали нескольких людей. Больше всего были завалены третий и четвертый этажи. Запаха газа не чувствовалось. Воняло порохом. На лестничной клетке все было в мелких смоляных крапинках.

В пятиэтажке на 70 квартир зарегистрировано 166 обитателей. Предварительно, в помещении на четвертом этаже произошел взрыв. Погибли 22-летние Снежана Демьяненко и Виталий Бабиченко, 33 года. Травмировался 31-летний мужчина. Его взрывной волной отбросило с пятого на третий этаж.

Взрыв разрушил угловую часть здания — три верхних этажа четвертого и пятого подъездов.

— Родители мужа живут в частном доме рядом, — говорит 30-летняя Анна Березюк. — В это время были дома. Взрыв был такой силы, что у них задрожали стены, пооткрывались двери. У их соседей люстры и вазоны попадали, другим кирпичом двери пробило. Перепугались сильно.

Весь день на месте работали спасатели — разбирали завалы. Жильцов уцелевших квартир домой не пускали. Для них развернули спасательные палатки, приготовили места ночевки в больницах — центральной районной и бывшей железнодорожной. Горожане несли продукты, одежду и средства гигиены для потерпевших семей.

Тела погибших нашли около 22:00.

— Наша квартира на первом этаже, почти не повреждена. Только большие трещины по стенам. Но по соображениям безопасности нас выселили, — говорит Наталия Отрощенко. — Ночевали у родителей. Однако места лишнего у них нет, чтобы жить постоянно. Из собственных вещей ничего забрать не успели. Пустили лишь на пять минут по документы.

Эпицентр взрыва был в квартире погибшего мужчины, по предварительным данным следствия. Бабиченко злоупотреблял алкоголем, рассказывают соседи. Газа в его квартире не было — отключили за долги.

— На Виталика соседи неоднократно заявляли в полицию. Был неадекватный. Пил, гулял. В квартире постоянно устраивал дебоши, — рассказывает бывшая соседка погибшего Лилия Асиано. — Несколько раз чуть не сжег нас. В четыре утра мог выбрасывать кого-то из квартиры через перила. Трощил мебель топором. В последние годы дважды ездил воевать в АТО. Сначала его мобилизировали. Потом служил по контракту.

Погибшая Снежана Демьяненко в день взрыва осталась дома из-за простуды. Недавно вышла замуж, была беременна.

— Ее потолком придавило прямо на кровати, — говорит Наталия Отрощенко.

Причину взрыва устанавливает специальная комиссия.

— В ее состав входит и наша организация, — говорит технический директор Киевоблгаза Руслан Писанко. — Пока длится проверка. Однако по собственному опыту могу сказать, что признаков взрыва бытового газа там нет.

Следователи открыли уголовное осуществление по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Назначили экспертизы. Опрашивают свидетелей.

Пострадавшим жильцам 30 квартир из городского бюджета выделили материальную помощь — в среднем по 35 тыс. грн на семью.

17 декабря специалисты начали комплексное обследование дома. Определят, пригодны ли уцелевшие квартиры для проживания. Куда расселить людей, чьи помещения разрушены полностью, — решают.

В городе 16 декабря объявили траур и отменили развлекательные мероприятия.

Автор: Анна БОВА
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