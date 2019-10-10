Два офицера полиции погибли по дороге на работу

8 октября на трассе Херсон - Николаев в автомобильной аварии погибли заместитель начальника полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко. Обоим было по 39 лет.

Полицейские ехали на работу из Херсона. Около 8 утра вблизи села Шевченково Витовского района их "Тойота Кэмри" столкнулась с внедорожником "Лексус GX460". За рулем был Сидоренко. Он и Илличко погибли на месте. Тела зажало в машине, их доставали спасатели.

Погибшие раньше работали в Херсоне. В Николаев на повышение их перевели в этом году.

- Полковник Сергей Сидоренко проработал в уголовном розыске на многих должностях. Затем он возглавил Новокаховский отдел полиции. Оттуда ему предложили руководящую должность в полиции Николаевской области, - рассказывает Николай Кучерявый из полиции Херсонской области. - Подполковник Владимир Илличко до перевода много лет проработал в следственном управлении.

Предполагаемых причин аварии в полиции не сообщают.

Сначала говорили, якобы авто полицейских выехало на встречную полосу. Позже появилась неофициальная информация, что виновником может быть водитель "Лексуса", за рулем которого находился бизнесмен из Киева 61-летний Александр Котин.

- У него был сломан таз. Мужчину прооперировали, состояние стабильное, - говорит главный врач Николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

У Владимира Илличко остались жена и 13-летний сын. Сергей Сидоренко осенью планировал жениться.

"За два дня до трагедии говорил с Сергеем. Он волновался из-за изменений в руководстве полиции. Успокоил, что изменения будут всегда. А он профессионал-розыскник, которых очень мало на сегодня в нашей стране. Советовал заботиться о своей будущей семье. Спрашивал, когда познакомит с любимой, которую так долго скрывал. Он сказал, что скоро пойдет в отпуск и обязательно пригласит на свадьбу", - рассказал в "Фейсбуке" 46-летний Вячеслав Аброськин, ректор Одесского государственного университета внутренних дел.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии и ищут свидетелей.