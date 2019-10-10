Два офицера полиции погибли по дороге на работу

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 189
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1125
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2430
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3186
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2394
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6525
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 126
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 07:45

Два офицера полиции погибли по дороге на работу

  Комментировать

8 октября на трассе Херсон - Николаев в автомобильной аварии погибли заместитель начальника полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко. Обоим было по 39 лет.

Полицейские ехали на работу из Херсона. Около 8 утра вблизи села Шевченково Витовского района их "Тойота Кэмри" столкнулась с внедорожником "Лексус GX460". За рулем был Сидоренко. Он и Илличко погибли на месте. Тела зажало в машине, их доставали спасатели.

Погибшие раньше работали в Херсоне. В Николаев на повышение их перевели в этом году.

- Полковник Сергей Сидоренко проработал в уголовном розыске на многих должностях. Затем он возглавил Новокаховский отдел полиции. Оттуда ему предложили руководящую должность в полиции Николаевской области, - рассказывает Николай Кучерявый из полиции Херсонской области. - Подполковник Владимир Илличко до перевода много лет проработал в следственном управлении.

Предполагаемых причин аварии в полиции не сообщают.

Сначала говорили, якобы авто полицейских выехало на встречную полосу. Позже появилась неофициальная информация, что виновником может быть водитель "Лексуса", за рулем которого находился бизнесмен из Киева 61-летний Александр Котин.

- У него был сломан таз. Мужчину прооперировали, состояние стабильное, - говорит главный врач Николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

У Владимира Илличко остались жена и 13-летний сын. Сергей Сидоренко осенью планировал жениться.

"За два дня до трагедии говорил с Сергеем. Он волновался из-за изменений в руководстве полиции. Успокоил, что изменения будут всегда. А он профессионал-розыскник, которых очень мало на сегодня в нашей стране. Советовал заботиться о своей будущей семье. Спрашивал, когда познакомит с любимой, которую так долго скрывал. Он сказал, что скоро пойдет в отпуск и обязательно пригласит на свадьбу", - рассказал в "Фейсбуке" 46-летний Вячеслав Аброськин, ректор Одесского государственного университета внутренних дел.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии и ищут свидетелей.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Два офицера полиции погибли по дороге на работу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 41428
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 26730
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 20340
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 20232
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту Просмотров: 14220
Скандалы
Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе
Анастасия Потупало повесилась после ревизии на работе Просмотров: 405
Разбился самолет с восьмерыми людьми
Разбился самолет с восьмерыми людьми Просмотров: 297
Под студенческим общежитием просела земля
Под студенческим общежитием просела земля Просмотров: 315
Известного трансплантолога поймали на взятке
Известного трансплантолога поймали на взятке Просмотров: 261
14-летняя Алена Пупко умерла после операции
14-летняя Алена Пупко умерла после операции Просмотров: 6813
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2926
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua