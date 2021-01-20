Два человека сгорели в отеле

— Услышали страшный треск и крики людей о помощи. С крыши выбивались языки пламени, дышать нечем было даже на улице. Люди выскакивали голые и босые. Другие, спасаясь в панике, падали с третьего этажа, — одесситка 21-летняя Виктория Досова рассказывает о пожаре в гостинице "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12.

Огонь вспыхнул в одесской гостинице "Аркадия" 17 января около 20:30, когда внутри было 19 постояльцев. Загорелось в комнате №204, оттуда пожар перекинулся на третий этаж и крышу. Два человека погибли - мужчина и женщина. Их имена устанавливают. Владелец заведения следствию помочь не может, потому что не вели учет жильцов. Еще восемь человек пострадали. Двое из них - в реанимации.

Огонь тушили более 3 часов. Спасателям мешала плотная застройка.

Трехэтажное здание на 36 комнат сдавали зимой на длительное время. Летом отель принимал отдыхающих. Среди постояльцев были и иностранцы.

Постояльцы говорят, что с электричеством часто возникали проблемы. Розетки трещали и искрили, электроприборы били током. Накануне пожара сеть чинили.

— Мы собрались спать, как вдруг свет погас. Подумали, пробки выбило, не волновались. Попросила соседку глянуть, светятся ли окна у соседей. Она выглянула, а ей в лицо гарь. В коридоре ничего не видно, дышать было нечем. Люди прыгали из окон, — рассказывает 22-летняя Дарья Райш из Подольска. Жила с подругой Анастасией Шпилевой рядом с комнатой, в которой произошло возгорание.

Жилец Сергей Рbpничук прыгнул из окна второго этажа. Говорит, это не первый пожар в гостинице.

- Звукоизоляции никакой. Слышал треск из соседней комнаты. Возможно, проводка, - говорит Сергей. - Горело не впервые. Недели три тому назад загорелось на втором этаже. Тогда быстро потушили. Говорили, будто проводка замкнула.

По документам, сгоревшее здание - частный дом, а не гостиница. Заведение работало минимум два года, говорят жители.

— Кто-то называет это отелем, кто-то хостелом. Никакого учета жильцов не было. Точно сказать, сколько людей было во время пожара, никто не мог, — говорит председатель Приморской райгосадминистрации 38-летний Марат Королев. - Никаких разрешительных документов на работу гостиницы не выдавали. Единственный документ, который сейчас удалось разыскать, — о вводе в эксплуатацию жилого дома в 2010 году. Но его законность надо проверять. Дом использовали не по назначению.

Двое пострадавших находятся в ожоговом отделение городской больницы №10. Это 21-летний иностранец-студент и 47-летний украинец.

- У обоих отравление угарным газом, у старшего мужчины еще и ожоги 50 процентов тела и дыхательных путей, — говорит заведующий ожоговым отделением Александр Ставратий. - Пациенты в стабильно тяжелом состоянии. Вероятно, старшему понадобится пересадка кожи.

Дело расследуют как нарушение требований пожарной безопасности.

- Рассматриваем все возможные версии. Основные - неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования, — говорит Олег Бех из областной полиции. - Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

От сгоревшего здания остались лишь стены. Перекрытие между вторым и третьим этажами обрушилось. Постояльцы не могут забрать уцелевшие вещи. 13 человек отселили во временное жилье. Как дальше помочь людям, которые остались без денег и документов, будут решать городские власти.

Одесский мэр Геннадий Труханов поручил руководителям райадминистраций проверить все частные хостелы в городе.

— Сгоревший отель — это притон. Мы должны ежедневно писать письма в соответствующие органы, чтобы реагировали, — говорит Труханов. - Потому что наше бездействие дает людям возможность думать, что покрываем это.

Труханов приказал проверить, кто именно сдавал здание в эксплуатацию. А также договоры аренды частных хостелов и гостиниц, неоформленных официально.

20 000 отелей, хостелов и апартаментов различных форм собственности работают в Украине. Сертификаты и категории имеют 5%. Органа, который проверял бы их, не существует. Проверка происходит, если отель подает документы на категоризацию, по словам президента Национальной туристической организации Украины Ивана Липтуги. В законе О туризме нет заведений, называемых "хостелами".

Погибла медсестра и шестеро пациентов

За последние три года в Одессе произошли четыре масштабных пожара с человеческими жертвами.

Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся утром 4 декабря 2019-го. В помещении было до 400 человек. 16 погибли. Еще 32 получили травмы. По делу пять подозреваемых — бывший руководитель одесских спасателей и четверо работников колледжа.

17 августа позапрошлого года загорелся отель "Токио Стар". От огня и угарного газа погибли девять человек, 10 пострадали. По делу четверо подозреваемых. Один из них - совладелец заведения 48-летний Вадим Черный, умер от коронавируса в начале декабря прошлого года. Следствие продолжается.

10 июня 2019 года загорелся корпус №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Дело расследуют по четырем статьям, в частности — о служебной халатности.

Пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017-го. Погибли три девочки. Приговор вынесли воспитательнице лагеря Наталье Цокур, которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина вину признала. Ей дали три года условно. В отношении руководителя заведения Петроса Саркисяна продолжаются суды.