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вторник, 09 октября 2018 07:10

Дмитрий Косенко разбился на мотоцикле

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В ночь на 7 октября погиб политолог 32-летний Дмитрий Косенко. На трассе Киев — Одесса разбился на мотоцикле.

— Ехал в сторону столицы, не заметил отбойник и на большой скорости влетел в него, — говорит товарищ погибшего Кирилл Молчанов.

Участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен, по предварительным выводам следствия. Мотоцикл после столкновения отбросило на 200 м. Водитель погиб мгновенно. Его пассажира с тяжелыми травмами забрали в больницу.

Дмитрий Косенко родом из Хмельника Винницкой области. Женат не был, детей не имел. С сентября 2014 года работал ассистентом кафедры политологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Преподавал курсы "Политология", "История зарубежных политических учений", "История и теория демократии". Сфера научных интересов — политическая власть и концепции демократии. С 2015-го был заместителем декана философского факультета по воспитательной работе.

— В последний раз с Дмитрием виделись в субботу на работе. Потом он поехал на прием студентов в общежитие, имел такую обязанность как заместитель по воспитательной работе, — рассказывает 70-летний Анатолий Конверский, декан философского факультета. — Вечером говорил с ним по телефону, имел вопросы по библиотеке. Это было около 21:00. Словом не обмолвился, что куда-то спешит. Всегда был осторожным водителем. Кто его пассажирка — мы не знаем.

Дмитрий закончил университет, в котором преподавал.

— Он был нашим студентом, получил специальность военного политолога. После армии поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую, — продолжает Анатолий Евгеньевич. — Любил студентов, а они его. Готовил к печати учебник из современной демократии. Считали Дмитрия будущим украинской политологии.

Дмитрия Косенко похоронили в Хмельнике 9 октября. У него остались родители и старший брат Александр.

Автор: Анна БОВА
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Дата
09
октября

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