Директора сгоревшего колледжа отправили под домашний арест

Директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 65-летнюю Любовь Кочергу отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Такое решение вынес Киевский райсуд Одессы 11 декабря.

Любовь Михайловну подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Колледж, которым руководит, вспыхнул утром 4 декабря. В здании были почти 400 человек.

"Любовь Кочергу назначили на должность в 2016-м на пять лет. Зная о нарушениях правил пожарной безопасности, которые обнаружили в колледже раньше, ничего не сделала для их устранения", говорится в постановлении суда.

Полицейские выясняют, почему в колледже вовремя не организовали эвакуацию. Проверяют информацию, что одна из работниц видела, что в комнате задымился удлинитель. Тревоги не объявила. Запаниковала. Закрыла кабинет и побежала искать руководство. Потеряли время. Пламя быстро достигло крыши. Выходы из здания отрезало огнем.

Студенты спасались, прыгая из окон. Так погибла 16-летняя Ксения Бабенко. Другая девушка прыгнула на спасателя 43-летнего Сергея Шатохина, который стоял на пожарной лестнице. Он умер в больнице через три дня. Всего в ходе пожара травмированы 32 человека. Еще 14 - считались пропавшими.

В помещении не было пожарной сигнализации. На пепелище не обнаружили ни одного огнетушителя, говорит начальник областной полиции 43-летний Олег Бех.

- Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта, - говорит Бех. - Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось в ручном режиме - на первом этаже надо было нажать кнопку устаревшей сигнализации типа "Ревун".

На контрактной основе в колледже учились более 600 студентов. Платили по 10-14 тыс. грн в год. Следствие будет разбираться, куда тратили эти деньги.

Среди основных версий пожара - неисправность электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Спасатели работают на пепелище круглосуточно. Под завалами на протяжении шести дней нашли тела 10 человек. 9 декабря поиски остановили из-за угрозы обвала стены. Продолжили после ее демонтажа. И уже по состоянию на утро 12 декабря сообщили, что поисковая операция завершена. Тела всех пропавших без вести нашли.

Из найденных на пепелище тел узнали четырех - преподавательницу высшей математики и информатики 43-летнюю Анну Бортюк, секретаря колледжа 56-летнюю Марию Коваль, студента 16-летнего Кирилла Трофимчука и 48-летнюю Наталью Третьякову - заведовала отделением правового направления колледжа. С другими - работают эксперты.

- Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить погибших, - говорит заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Кроме полиции, делом занимается специальная правительственная комиссия. Результаты следствия объявят до 20 декабря.