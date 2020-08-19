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четверг, 20 августа 2020 06:20

Дело Шеремета передают в суд

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Военному и музыканту 41-летнему Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу 40-летней Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты 18 августа. Их подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го.

- Документ вручили. На основании него суд будет изучать доказательства, допрашивать свидетелей, чтобы вынести приговор, - говорит Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко. - Рассмотрение дела должны назначить в течение 5 дней.

По версии следствия, Антоненко был организатором убийства. Кузьменко активизировала взрывчатку под автомобилем журналиста. Имели подельницу - военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь, которая проводила разведку недалеко от места убийства. Она отказалась получать обвинительный акт.

- Прокурор решил вручить его без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии, - говорит адвокат Яны - Виталий Коломиец, 36 лет.

Адвокаты Антоненко говорят, что будут доказывать его невиновность в суде. На сайте юридической фирмы разместили доказательства в опровержение обвинения.

"Первый том посвящен описанию клеветы на подозреваемых, нарушениям прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования", - говорится в заметке.

Автор: Анна БОВА
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