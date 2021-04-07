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четверг, 08 апреля 2021 07:21

Дарью Косенок девять раз ударили ножом

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19-летняя Дарья Косенок исчезла во Львове 29 марта. Училась на втором курсе филологического факультета национального университета им. Ивана Франко по специальности "Персидский язык". Около 16:00 вышла из общежития и не вернулась. На следующий день ее мать заявила в полицию.

Тело Дарьи нашли в съемной квартире на ул. Лычаковской, 36, вечером 30 марта. Владелица квартиры пришла, чтобы забрать деньги. Девушка лежала в спальне. Эксперты насчитали на груди студентки девять ножевых ран. Соседи говорят, криков не слышали.

Квартиру снял 19-летний парень Дарьи. Знал, что в коридоре есть камера видеонаблюдения. Бежал через окно. Поехал в Дрогобыч. Оттуда - в Сходницу, в 100 км от Львова. Хотел пересидеть в хостеле. Там его задержали утром 31 марта. В содеянном сознался.

- Пара сняла квартиру на сутки. Затем продлили еще на день. Алкоголь не пили. Парень признался, что ревновал девушку. Из-за этого поссорились. На нервах схватился за нож. Далее свои действия объяснить не может, - рассказывает 45-летний Павел Герасим, начальник Львовского городского управления полиции.

Дарья Косенок родом из Каменского Днепропетровской области. Была отличница, хотела работать переводчиком, рассказывает декан филологического факультета Святослав Пилипчук.

- Была воспитанная, коммуникабельная и спокойная девушка. С отличием окончила школу. Поступила на бюджет. Имела лучшие оценки, особенно по основному языку - персидскому. Самостоятельно учила арабский, прекрасно знала английский. Занималась йогой, - говорит Пилипчук. - Человек-жизнелюб, говорят о Даше одногруппники.

Задержанный парень родом из Житомира. После школы окончил колледж компьютерных технологий. Официально не работал, занимался программированием. Пара встречалась около двух лет.

- Мы шокированы, что с Дашей такое произошло. Ее парня совсем не знали. Слышали только, что познакомились в интернете, - говорит знакомая 19-летняя Илона. - В общежитии его никто не видел. Даша с ним нигде не появлялась. Когда приезжал во Львов - снимали квартиру.

Парня арестовали без права на залог на два месяца. Если вину докажут - могут посадить на 15 лет. Дарью Косенок похоронили в Каменском 2 апреля.

Автор: Анна БОВА
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Дата
08
апреля

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