Четвертоклассник утонул на глазах у товарищей

В поселке Романов на Житомирщине в реке Виспа утонул 10-летний Владимир Пухальский днем 21 июня. Из воды его достал сосед-сверстник Максим.

— В тот день у нас с женой была годовщина свадьбы, — рассказывает 41-летний Александр Пухальский, отец погибшего парня. Приглашает в дом. Просторный коридор устлан игрушками. Ими только что играла 12-летняя Вероника, старшая сестра Володи. — Жена стирала, я пошел в магазин купить торт, мяса немного. Володя катался на велосипеде с друзьями по улице. А потом поехал на реку. Нам ничего не сказал.

Парня без присмотра родители на речку не пускали, потому что не умел плавать.

— Водил его купаться только там, где мелко. А он ушел со стороны дамбы. Там глубоко и плиты скользкие, — добавляет Пухальский.

Трагедия произошла на глазах товарища Володи — 9-летнего Андрея Карпинского.

— Он поскользнулся на плите и упал в реку. На воде вообше не держался, - говорит Андрей Карпинский. — Я был с бабушкой на другом берегу, когда это произошло.

Владимира из воды вытащил сосед 10-летний Максим.

— Мы Максима самого на реку не пускаем. Но в тот день он просился, жара была. Вот мама и отпустила. Плавал в другой стороне, кто-то из ребят его окликнул: "Максим, иди сюда, потому что Вова тонет". Сразу бросился спасать, — рассказывает бабушка парня 83-летняя Елена Ухрименко. — Домой Максим пришел в истерике. Говорил: "Бабушка, я его поймал за ногу. Пытались откачать, но безрезультатно". На второй день внук заболел. Будем в больницу вести, потому что у ребенка сильная психологическая травма.

Взрослых на берегу не было. Владимира пытались реанимировать дети.

Во дворе Пухальских - детский домик на возвышении. Александр ведет нас к нему.

- Я построил эту халабуду где-то месяц тому назад. Больше всего Вовочке нравилось мастерить. Мог взять молоток, гвозди и какие-то палки в кучу сбивать. Боялся, чтобы не упал оттуда. Берег от одного, а произошло другое, - на глазах мужчины выступают слезы.

По дороге от реки встречаю местную 42-летнюю Алену Наумчук.

— Из-за бетонной плиты на реке частые трагедии, — говорит Алена. - Несколько лет тому назад выпускник утонул, потом мужчина сломал позвоночник. Сейчас он на инвалидной коляске. И этого утонувшего мальчика жаль. Приветливый был, светлый. Семья у него — замечательная. Мать работает медсестрой, отец на заработки в Польшу ездит. О детях хорошо заботились.

Осенью Владимир должен был идти в четвертый класс.