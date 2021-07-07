Бывшего начальника милиции судят за разгон Майдана

Экс-начальнику запорожской милиции 61-летнему Владимиру Сербе избрали меру пресечения - два месяца личного обязательства. В случае нарушения условий ему грозит до 3,7 тыс. грн штрафа.

Такое решение вынес Жовтневый райсуд Запорожья 1 июля. Полный текст постановления зачитали 5-го.

Сербу обвиняют в насильственном разгоне запорожского Майдана 26 января 2014-го, злоупотреблении властью и организации массовых беспорядков. После этих событий он сбежал в Россию. Обвинительный акт передали в суд в 2015 году, тогда же Сербу объявили в розыск.

Избиение активистов организовал именно он, по версии прокуратуры. В больницу попали почти 30 человек. Поэтому обвинение просило отправить его под арест. Судья ходатайство отклонила.

- На предыдущие заседания Серба не являлся, потому что якобы не знал об уголовном производства. Так объяснил в суде, - говорит адвокат потерпевших Елена Яркина. - Узнал в марте 2020-го, но боялся подхватить коронавирус. Его адвокат также не мог являться в суд из-за своей болезни.

Следующее заседание по делу назначено на сегодня, 8 июля.