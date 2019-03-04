Жители села Жидичин Киверцовского района на Волыни поссорилась за Свято-Николаевский храм, подчиненный Русской Церкви. Часть людей выступает за его переход в Православную Церковь Украины. 22 февраля общественные активисты срезали болгаркой замки с дверей храма и вошли в помещение. Хотели провести инвентаризацию, говорят.

— Они разожгли во дворе костер и взялись "охранять" храм. Доступ к входам перекрыли машинами. Считаем это рейдерским захватом, — говорит иерей 29-летний Роман Гелета.

В ночь на 23 февраля его отец — настоятель 52-летний Владимир Гелета, из охотничьего ружья стрелял в сторону людей, которые были на территории храма.

— Возле церкви дежурили 10-12 активистов. Рядом — дом священника. Среди ночи включился свет и вышел Владимир Гелета, — рассказывает ветеран полка "Азов" Андрей Дяченко. — Кричал: "буду стрелять на поражение! Чего в мою церковь пришли?". Сначала не обратили внимания — человек на нервах. Но потом он четыре раза выстрелил из ружья. Я слышал как дробь билась об машины, кровлю храма. Гелета еще немного покричал и пошел в дом.

Полицейские изъяли у настоятеля ружье. Оно зарегистрировано на его 34-летнего сына.

— Если бы возле вашего дома ночью жгли костер и дежурили незнакомые люди, как себя чувствовали бы? — говорит Роман Гелета. — Мы же не враги. В нашем селе литургию с 1990 года служат на украинском языке. Есть два храма украинской церкви. 5 февраля мы с прихожанами организовали религиозные собрания и решили, что никуда переходить не будем. Через четыре дня отдельно собралась громада села. Там председательствовали люди, которые у меня не причащаются. И проголосовали за переход в ПЦУ. Через неделю пришли требовать ключи. Батюшка не отдал, потому что впервые их видел.

Конфликт односельчане до сих пор не решили. Случай со стрельбой расследует областная прокуратура.