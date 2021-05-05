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четверг, 06 мая 2021 07:51

"Брату давал последний шанс. Но он не исправился"

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Первокурсник зарезал родителей и младшего брата

В Киеве 16-летний Максим зарезал 49-летнего отца, 41-летнюю мать и брата Андрея, 7 лет. Это произошло 22 апреля. Трое суток жил в квартире с телами - ходил по делам, готовил еду. Когда 26 числа пришла бабушка и начала стучать в дверь - убежал. Залез в квартиру соседки этажом выше, оттуда - на улицу. Там его и задержали.

У подростка нашли окровавленный нож. Купил его заранее, признался. Во время очередной ссоры с родителями воспользовался им. Брата не хотел убивать, говорит.

- Меня перемкнуло. Не знал, что делать. Брату давал последний шанс. Но он не исправился, - говорит оперативникам Максим.

Он - студент, учился на первом курсе Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Слесарем работал и отец. Мать была безработная. Оба пили, дрались. Женщина несколько лет тому назад подрезала мужа. Соседи неоднократно вызывали к ним полицию.

7-летний Андрей был первоклассником. Неухоженный, отставал в развитии, по словам соседей. О Максиме говорят: воспитанный, вежливый, спокойный.

Парня арестовали без права на залог 28 апреля, по решению Дарницкого райсуда столицы. В содеянном сознался.

Сказал, что не осознавал до конца свои действия. Но не каялся. В ближайшее время ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Также полиция проверяет, был ли Максим под наркотиками.

- Рано говорить, что известны все обстоятельства трагедии. Надо проверить показания юноши, дождаться выводов экспертов, - говорит Надежда Максимец из областной прокуратуры.

Поведение парня могла быть следствием семейного насилия, говорит психиатр Александр Иванов, 53 года.

- Могло иметь место насилие в раннем возрасте. Но это предположение. Судебно-психиатрическая экспертиза должна ответить на главные вопросы - осознавал ли свои действия, почему жил с трупами, - говорит Иванов. - Толчком могло стать то, что мать бралась за нож. Потому что модель поведения детей формируют не школа и учителя, а родители. Возможно ли было предотвратить трагедию - нет. У нас не работают социальные институты. Ранее участковый милиционер должен был знать всех, кто живет на его участке. Делать обходы. Прежде всего семей, где злоупотребляют. Сейчас это никто не делает. Если соседи решат вмешаться, то их пошлют куда подальше.

- Парню нужна психиатрическая и психологическая коррекции. Но как она сработает - спрогнозировать трудно, - добавляет.

За убийство двух и более людей наказывают пожизненным сроком. Но Максим несовершеннолетний. Если его признают вменяемым, смогут посадить максимум на 15 лет.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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