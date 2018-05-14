Автобус с украинскими школьниками разбился в Беларуси

— Мать отпросила Владислава на два дня из школы на футбольные соревнования. Должен был сдавать в тот день экзамен по немецкому языку. Просили не забирать его, но она настояла. А после обеда в воскресенье позвонила классному руководителю и сказала, что Влада больше нет, — рассказывает директор Сумской гимназии №1 Екатерина Бондарева.

13 мая около 7:00 на дороге Каменец — Шерешово — Свислочь возле села Мартынюки Брестской области в Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в аварию. Водитель микроавтобуса "Рено Мастер" врезался в погрузчик "Амкодор". Погиб 12-летний Владислав Кушниренко. Еще шестеро детей получили черепно-мозговые травмы, переломы и вывихи. Один из ребят, 12-летний ученик школы №7 в Сумах — в тяжелом состоянии в реанимации. Все пострадавшие находятся в Брестской областной больнице.

— Владислав был способным учеником. Учился у нас второй год, — продолжает Екатерина Ивановна. — Воспитанный, послушный, единственный ребенок в семье. Мать выехала в Беларусь, чтобы забрать тело, но ее завернули с границы. Нужны специальные документы. Мы когда услышали об аварии, до последнего надеялись, что Владислав среди тех, кто в больнице. Но говорят, он был как раз на переднем сидении с той стороны, куда пришелся удар.

Официально детей на соревнование не отправляли.

— Поездку организовала учительница Великописаревской школы в рамках украинско-польско-белорусского совета, который уже пять лет проводит обмен опытом среди детей, — говорит 46-летняя Виктория Гробова, директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации. — В этот раз было 26 учеников из Великописаревского, Краснопольского районов и городов Сумы и Глухов. Пострадали только дети из Сум. Эта поездка была согласована с родителями и школами.

Причины аварии выясняет белорусская милиция.