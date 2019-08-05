Аварийный мост соединяет два села

Мост через пропасть разваливается между селами Стаище и Ильцы Верховинского района на Ивано-Франковщине. Он - единственный путь для жителей в областной центр. Последний раз его ремонтировали более 20 лет назад.

Чтобы повлиять на местную власть, люди устроили многодневный протест. Перекрыли дорогу, не пускали авто.

- Я не могу нормально доехать до Верховины. Дорога рассыпается прямо под ногами, - говорит 33-летняя Галина Яцьких из села Стаище. - Дорожники приезжают на час, а потом уезжают. Говорят, не хватает финансирования и рабочих рук. На митинги выходили несколько раз. Власть вроде как реагирует, обещает исправить все, но существенных изменений пока нет. Разве немного ямы засыпали.

Активисты считают, что мост не ремонтируют, потому что боятся конкуренции в туристическом бизнесе. Если инфраструктура будет развиваться, путешественники будут выбирать эту местность вместо Буковеля.

- Ремонта добиваемся с 2012 года. Больше разрушается асфальт между дорогой и мостом. Там такие трещины, что можно колесом провалиться. Пешеходные дорожки разваливаются, поручни падают по бокам, - говорит организатор акции Александр Попелюк, 41 год. - Экспертной оценки состояния моста нам никто не дал. Но обещали гарантийное письмо от службы автомобильных дорог о том, что он подлежит эксплуатации. Это уже хорошо, потому что в случае чего - будет кто-то нести ответственность.

- Нам еще два месяца назад обещали завершить ремонт, а работы застряли на первой неделе. Думаем, тормозят, потому что район является конкурентом в туристической отрасли Карпат. Плюс, по традиции, у нас все делают через одно место. Деньги из бюджета выделяют, но их возвращали обратно. Говорят, это рабочие поувольнялись, то в отпусках, то еще другие причины. Высота обрыва под мостом более 20 метров, если человек провалится - смерть неизбежна.

Сооружение расположено на дороге государственного значения Ворохта - Верховина.

- В области много разрушенных мостов. В июне некоторые из них отстроили. Мы пытаемся делать по максимуму все, что в наших силах, - рассказывает Любомир Семанив из службы ремонта дорог в Ивано-Франковской области. - Но финансирование от государства не хватает на комплексный ремонт, можем только залатать дыры. К тому же нет рабочих. Это связано с тяжелой работой на выезде в сложных условиях и низкой заработной платой. Служба автомобильных дорог берет на себя ответственность за это. Ситуацию исправим в кратчайшие сроки.