Аварийный мост соединяет два села

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1665
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3042
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11718
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14220
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2781
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3258
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3456
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7299
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 441
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 07:05

Аварийный мост соединяет два села

  Комментировать

Мост через пропасть разваливается между селами Стаище и Ильцы Верховинского района на Ивано-Франковщине. Он - единственный путь для жителей в областной центр. Последний раз его ремонтировали более 20 лет назад.

Чтобы повлиять на местную власть, люди устроили многодневный протест. Перекрыли дорогу, не пускали авто.

- Я не могу нормально доехать до Верховины. Дорога рассыпается прямо под ногами, - говорит 33-летняя Галина Яцьких из села Стаище. - Дорожники приезжают на час, а потом уезжают. Говорят, не хватает финансирования и рабочих рук. На митинги выходили несколько раз. Власть вроде как реагирует, обещает исправить все, но существенных изменений пока нет. Разве немного ямы засыпали.

Активисты считают, что мост не ремонтируют, потому что боятся конкуренции в туристическом бизнесе. Если инфраструктура будет развиваться, путешественники будут выбирать эту местность вместо Буковеля.

- Ремонта добиваемся с 2012 года. Больше разрушается асфальт между дорогой и мостом. Там такие трещины, что можно колесом провалиться. Пешеходные дорожки разваливаются, поручни падают по бокам, - говорит организатор акции Александр Попелюк, 41 год. - Экспертной оценки состояния моста нам никто не дал. Но обещали гарантийное письмо от службы автомобильных дорог о том, что он подлежит эксплуатации. Это уже хорошо, потому что в случае чего - будет кто-то нести ответственность.

- Нам еще два месяца назад обещали завершить ремонт, а работы застряли на первой неделе. Думаем, тормозят, потому что район является конкурентом в туристической отрасли Карпат. Плюс, по традиции, у нас все делают через одно место. Деньги из бюджета выделяют, но их возвращали обратно. Говорят, это рабочие поувольнялись, то в отпусках, то еще другие причины. Высота обрыва под мостом более 20 метров, если человек провалится - смерть неизбежна.

Сооружение расположено на дороге государственного значения Ворохта - Верховина.

- В области много разрушенных мостов. В июне некоторые из них отстроили. Мы пытаемся делать по максимуму все, что в наших силах, - рассказывает Любомир Семанив из службы ремонта дорог в Ивано-Франковской области. - Но финансирование от государства не хватает на комплексный ремонт, можем только залатать дыры. К тому же нет рабочих. Это связано с тяжелой работой на выезде в сложных условиях и низкой заработной платой. Служба автомобильных дорог берет на себя ответственность за это. Ситуацию исправим в кратчайшие сроки.

Автор: Анна ОРЕЛ, Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аварийный мост соединяет два села». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 42489
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 19728
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 18748
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 18702
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14734
Скандалы
"Моего сына били и морили голодом"
"Моего сына били и морили голодом" Просмотров: 108
Криминального авторитета зарезали в собственном дворе
Криминального авторитета зарезали в собственном дворе Просмотров: 18
Виталий Глазунов убил отца и мать
Виталий Глазунов убил отца и мать Просмотров: 1836
Появился мурал с Екатериной Гандзюк
Появился мурал с Екатериной Гандзюк Просмотров: 459
За пять дней до нападения Екатерина Гандзюк училась стрелять из пистолета
За пять дней до нападения Екатерина Гандзюк училась стрелять из пистолета Просмотров: 522
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 591
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua